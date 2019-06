La simulazione di guida reale arriva a Verona nel nuovo Racing Simulation Center

Simulare la guida di un’auto da corsa si può fare a diversi livelli. Se però si cerca una situazione dove un sottosterzo, una frenata al limite, una accelerata brusca con un motore turbo restituiscano le esatte reazioni di una vettura in pista, allora servono attrezzature professionali, molto lontane ormai dai tradizionali videogiochi.

Questo è proprio quello che offre il nuovo spazio Wave Racing Simulation Center, dove ben 6 postazioni permettono di ritrovarsi tra amici e entusiasmarsi alla guida sui circuiti più famosi.

L’esperienza di alto livello è garantita da:

una pedaliera che permette pressioni sul freno fino 100 kg;

un acceleratore che reagisce con la stessa prontezza richiesta tra i cordoli reali;

un volante con tutte le funzioni che utilizza un vero pilota, compresa ripartizione di frenata, livello di traction control e vari dati che si può scegliere di visualizzare sul display a colori del volante stesso;

postazioni dinamiche che riproducono fedelmente i principali movimenti e reazioni di un’auto in corsa;

Tutto questo richiede materiali altamente specializzati, hardware, software e know how di simulazione di guida reale, aree in cui Wave Italy si è progressivamente specializzata negli anni.

Ci si potrà allenare da soli o in compagnia di amici con i quali si potranno effettuare anche gare in contemporanea, magari collegati in rete con simracer in altre parti del mondo, vedendo poi tutto nel megaschermo della sala.

La location è poi disponibile anche per eventi privati e aziendali, ad esempio per nuove esperienze di team building.

Quest’area è attigua proprio a quella dove si allenano i veri piloti professionisti su simulatori di F1 – il Professional Training Center – ed è pertanto accessibile solo su prenotazione e in momenti in cui non siano in corso allenamenti professionali.

Chi volesse potrà anche seguire alcuni corsi di vario livello per imparare tecniche e strategia di guida competitiva, aiutato da un Coach che darà preziosi consigli, tarati sui vari livelli di preparazione.

Un livello base è orientato a cominciare ad avere un'idea precisa di come impostare la traiettoria migliore, capire il giusto punto di frenata e con quale marcia percorrere una sequenza di curve.

Ai livelli superiori e da già esperti il corso permetterà ad es di imparare ad affrontare una partenza di gruppo o come difendere una posizione in gara, fino poi ad arrivare a capire, utilizzando le sensazioni trasmesse dal simulatore, quale sia la gomma migliore per un certo tipo di asfalto, ad una determinata temperatura e per una gara sprint o endurance.

Sono disponibili poi anche corsi per passare dalle postazioni GT a quelle professionali F1

Il Wave Racing Simulator Center vi offre la possibilità di passare momenti indimenticabili, mettendovi a disposizione il meglio della tecnologia, dei controlli e dei comandi utilizzati dai piloti veri, per un feed back di guida che renderà l’esperienza davvero esaltante.