“Long Live the Queen” Queen Tribute Show

“Long Live the Queen”, Il grande spettacolo tributo ai Queen, arriva Domenica 26 Gennaio al Teatro Nuovo di Verona.

Descritti da moltissimi come il miglior tributo in Europa, i più simili all’originale; questo è quello che accade quando quattro eccellenti musicisti amano i Queen e decidono di dedicare a loro uno spettacolo!

Break Free – Queen Tribute Show, lo spettacolo Tributo Queen Italiano, è accolto con entusiasmo in Italia e tutta Europa, suonando sugli stessi palchi e festival di artisti di fama mondiale come Bob Sinclair, Ben Harper, Achille Lauro, i PFM, Dream Theater, Lenny Kravitz, Kiss e molti altri. Partendo da Vicenza, Veneto, riempiono le piazze e stupiscono migliaia di spettatori; con lo spettacolo “Long live the Queen” i teatri hanno raggiunto il sold-out in tempi record.

Biglietti: https://www.boxol.it/BoxofficeLive/it/event/long-live-the-queen-teatro-nuovo-di-verona/528627



www.breakfreeshow.com