Min Chung torna a dirigere l’Ensemble Machiavelli con  un concerto-spettacolo in onore di Dante e Stravinsky

Domenica 10 ottobre alle ore 11.00 in Sala Maffeiana, la bacchetta del maestro Min Chung torna a dirigere l’Ensemble Machiavelli nel concerto-spettacolo Anime Prave, scritto in occasione dei 700 anni di Dante e i 50 di Stravinsky. Accumunati quest’anno dall’anniversario di morte, i due autori, apparentemente così distanti tra loro, condividono in realtà un altro elemento all’interno della loro narrazione: il diavolo.

Anime Prave

Min Chung e Ensemble Machiavelli

Domenica 10 ottobre ore 11.00

Sala Maffeiana, via Roma 3, Verona

Anime Prave parte da questo elemento e sarà quindi un viaggio nella città infernale, in cui il racconto demoniaco dell’Histoire du Soldat di I. Stravinsky si muoverà sulle parole della prima cantica dell’Alighieri, recitata dall’attore veronese Mauro Bernardi, mentre il pubblico sarà invitato a «chiudere gli occhi e lasciarsi guidare dal pellegrino Dante per le vie di Dite, la città infernale».

La città diviene luogo di perdizione e dannazione, abitata da personaggi che resistono al solo scopo di raccontare la loro storia. Il file rouge che lega il percorso musicale a quello letterario è la dannazione delle anime dei protagonisti: il soldato che vende il suo violino, simbolo dell’anima, ad un trionfante diavolo della fiaba russa musicata da Stravinskij e il fantasma di Elvis redivivo che torna ad esibirsi al fagotto tra gli sbuffi sulfurei di un inferno tutto sonoro.

Una produzione unica di Fucina Culturale Machiavelli, ideata da Stefano Soardo e guidata dal maestro coreano Min Chung, figlio d’arte con debutti nelle sale più importanti del mondo, che torna a dirigere l’Ensamble Machiavelli dopo l’inaugurazione dell’Anno Beethoveniano del gennaio 2020.

Massimo Raccanelli, direttore d’orchestra

Mauro Bernardi, voce recitante

Ensamble dell’Orchestra Machiavelli

Programma del concerto:

Histoire du Soldat di I.F. Stravinskij

Dead Elvis di M. Daugherty

Testi di D.Alighieri, S.Soardo

Biglietti

Biglietto Intero 14€

Biglietto Ridotto (under 30) 12 €

Acquistabili nella biglietteria del teatro a partire da un’ora prima del concerto oppure online dal link:

Min Chung

Classe 1984, è considerato dalla critica uno più promettenti giovani direttori d’orchestra, figlio del grande Myung-Whun Chung. Min si trasferisce in Francia giovanissimo e inizia gli studi musicali con contrabbasso e pianoforte. Poi a Seoul in Corea, ha frequentato Seoul National University laureandosi in letteratura tedesca e violino. Il suo debutto come direttore arriva nel 2007 con l’Aloysius Symphony Orchestra di Busan, Corea. La sua collaborazione con l’orchestra culminerà in performance senza precedenti e trionfali alla Carnegie Hall nel 2010 e Suntory Hall nel 2012 cui seguono lunghi tour. Pur continuando la sua collaborazione con questa orchestra, Min Chung da allora ha intrapreso una carriera internazionale.

Il debutto europeo si è avuto in Italia, a Lecce, dove ha raccolto un enorme successo con La Traviata di Verdi, impegno che gli è valso un immediato ingaggio per il Don Carlo nella stagione successiva. Ha diretto l’Orchestra Machiavelli nel gennaio 2020 per l’inaugurazione dell’Anno Beethoveniano in sala Filarmonica a Verona.

Orchestra Machiavelli

L’Orchestra Machiavelli nata nel 2015 a Verona, da un gruppo di musicisti diplomati al conservatorio dall’abaco di Verona che cercavano riconoscimento professionale. Il progetto è cresciuto creando lavoro negli anni per decine di musicisti e centinaia di giornate lavorative ogni anno.



È un’orchestra da camera formata da musicisti professionisti under 35 provenienti da tutto il Veneto, con diplomi in alta formazione musicale in grado di raggiungere elevati livelli di performance. Ha una Direzione Artistica capace di valorizzare al meglio la musica colta, ma anche di contaminarla con altri generi musicali; da questo connubio nascono produzioni originali d’avanguardia, fatte di incontri tra i grandi Maestri della classica e brani rock, folk, pop. Orchestra Machiavelli è un ensemble che collabora sia con musicisti emergenti sia con artisti affermati sulla scena nazionale ed internazionale.

La rassegna: Musica in tre dimensioni

La nuova rassegna musicale “Musica in tre dimensioni” dell’Orchestra Machiavelli, da ottobre 2021 a maggio 2022 è la prima con il riconoscimento ufficiale del Ministero della Cultura, e sarà una rassegna all’insegna delle novità e delle preziose collaborazioni. Saranno 22 concerti in diverse location della città di Verona. I musicisti di Orchestra Machiavelli si esibiranno in orchestra d’archi e in diverse formazioni da camera nella prestigiosa Sala Maffeiana, all’Hotel Due Torri, tornerà nel Chiostro della Chiesa di San Luca all’Arena e poi sarà di casa in Fucina Culturale Machiavelli.

Fucina Culturale Machiavelli porterà a Verona per questa stagione artisti internazionali e nazionali come il direttore Min Chung e il giovane violoncellista e direttore d’orchestra trevigiano Massimo Raccanelli. Apre le porte a nuove contaminazioni artistiche e lo fa con il mondo della danza. Due saranno le occasioni con la compagnia Seesaw Project e la collaborazione con la coreografa Camilla Monga. La coreografa si esibirà con l’Ensemble “La Fucina Harmonica”, altra novità di questa stagione.

Tutte le date: https://www.orchestramachiavelli.it/musica-in-tre-dimensioni/