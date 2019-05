Mischa Maisky violoncello – I Virtuosi Italiani

I VIRTUOSI ITALIANI

MISCHA MAISKY violoncello

P. I. Cajkovskij

Elegia per archi

P. I. Cajkovskij

Notturno in re minore per violoncello e orchestra

M. Bruch

Kol Nidrei per violoncello e orchestra

R. Schumann

Concerto in la minore per violoncello e orchestra op. 129

D. Sostakovic

Preludio e Scherzo op. 11

D. Sostakovic

Quartetto n. 8 in do minore op. 110 (trascrizione per orchestra d’archi)

Sulla soglia dei settant’anni Mischa Maisky è tra i più grandi violoncellisti del mondo e mantiene inalterati il fascino, la personalità e quelle qualità artistiche che Rostropovich non mancò di notare fin da subito definendolo «uno dei più grandi talenti dell’ultima generazione di violoncellisti, la cui musica unisce poesia e squisita delicatezza con grande temperamento e tecnica brillante». Si considera cittadino del mondo: «Suono un violoncello italiano, con archetti francesi e tedeschi, corde austriache e tedesche. Mia figlia è nata in Francia, mio figlio maggiore in Belgio, il terzo in Italia e il più piccolo in Svizzera. Guido un’auto giapponese, indosso un orologio svizzero, una collana indiana e mi sento a casa ovunque ci siano persone che amano la musica classica». Ogni volta che lo si ascolta è una festa, che si moltiplica grazie alla presenza de I Virtuosi Italiani, «un ensemble di assoluto valore. Affrontano il barocco, il classico e il contemporaneo non solo con disinvoltura, ma con una grinta, uno smalto e una “adrenalina” che produce vita e tensione senza portare oltre i limiti di una saggia pertinenza stilistica». (Enrico Girardi, Corriere della Sera).