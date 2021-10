Mura Festival Gran Finale

Dopo 134 giorni di spettacolo ed eventi il Mura Festival si prepara al gran finale.

Dalle 10.00 alle 22.00, convention, incontri, workshop, musica, attività per bambini, foodtruck gourmet e birrette.

Tutto il Programma del gran finale:

Ore 10.00: Benvenuti Nuovi Nati – evento speciale di benvenuto ai nuovi nati 2020 con incontro di condivisone ‘Una nuova vita insieme’ con un talk per scoprire le buone pratiche per crescere bambini sani e felici. Presenti anche le associazioni cittadine attive nel mondo dell’infanzia in vari ambiti educativi, ludici e didattici.

Ore 11.30: lezione di pilates con Silvia Pilates Verona (info e prenotazioni 3480501302; silviabarbieripilates@gmail.com)

Ore 13.00: Pranzo e Picnic nel Parco con intrattenimento bimbi e laboratori didattici a cure delle associazioni culturali di Verona.

Ore 13.00: Jumping Fitness al parco con Pierpaolo (info e iscrizioni 3476876320)

Pomeriggio Musicale in collaborazione con @100 Note In Rosa

ore 15.00: Gabriele Bolcato 4et

Il Gabriele Bolcato 4et è composto da: Gabriele Bolcato – tromba e filicorno, Silvano Mastromatteo – pianoforte, Nicola Monti al contrabbasso e Oreste Soldano alla batteria.

ore 16.00: Jerry Popolo 4et.

Jerry Popolo 4et è composto da: Jerry Popolo al sassofono tenore, Fabrizio Scrivano alla chitarra, Nicola Monti al contrabbasso e Oreste Soldano alla batteria.

ore 16.30: VIAGGIO SOSTENIBILE DI UNA BOTTIGLIA DI PLASTICA – laboratorio per bambini a cura di Scienza Divertente Verona (info e prenotazioni: verona@scienza-divertente.com. wa. 327 733 1118)

ore 17.00: 1° Premio Alla Carriera Artistica

In occasione del Gran Finale di Mura Festival, alle ore 17.00 consegneremo a Francesco Casale il 1° Premio alla Carriera Artistica Mura Festival 2021. Un importante riconoscimento per un grande artista, una vita intera dedicata alla musica in tutte le sue forme dai piccoli ai grandi palchi, dai jazz club agli studi televisivi, incisioni, sperimentazioni e ricerca, insegnante e soprattutto dispensatore di consigli e segreti musicali.

A seguire una sua esibizione insieme a Giuliano Perin al vibrafono, pianoforte e marimba, Luca Pisani al contrabbasso, Donato Dalia alla chitarra e Francesco Casale alla batteria e in contemporanea una performance di Live Painting dell’artista Stéphanie Océan Ghizzoni.

ore 17.10: FRANCESCO CASALE ensamble

ore 18 30: Jam Session: ALL VERONA ARTIST

Dalle 18.30 una jam session in compagnia di tutti i musicisti che hanno calcato durante questi cinque mesi il palco di Mura Festival, pronti a salutarvi con un arrivederci alla prossima edizione. Performance artistica di Live Painting di STEPHANIE “Ocean” GHIZZONI che dipingerà un ritratto tratto dal fotografo di SKAttomaTTO.



Area food aperta dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 22.00.

Francesco Casale