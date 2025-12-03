Natale a Legnago

Arriva il Natale e anche Legnago si prepara ad accoglierlo con un ricco programma di eventi per tutti i gusti: concerti, spettacoli, mostre, degustazioni e mercatino di Natale in Piazza Garibaldi.

Eventi in programma

Sabato 06 Dicembre 2025

Ore 16.00 / Spettacolo di Animazione “I FOLLETTI SBATTOPOVERINE” Magia e Meraviglia.

Ore 17.00 / ARRIVA BABBO NATALE

Ore 17.30 / Esibizione del CORODORO dell’Associazione nel Segno di Anna.

Ore 18.00 / ACCENSIONE ALBERO DI NATALE E LUMINARIE, saluto degli Ospiti ed INAUGURAZIONE CON PRESENTAZIONE ALBERI DELLA SOLIDARIETÀ.

Domenica 07 Dicembre 2025

Ore 16.00 / Spettacolo Culturale di Teatro e Danza “CHRISTMAS BOUNCE” a cura di M La Bounce ASD.

Lunedì 08 Dicembre 2025

Dalle ore 08.00 alle ore 19.00 / “IL MERCATINO D’A FORTE DEI MARMI” a cura di M La Bounce ASD.

Ore 15.00 / Arriva gli Amici di Legnago: FIAB – ESPOSIZIONE STATICA e a seguire “NATALE TRA MUSICA E TEATRO”.

Sabato 13 Dicembre 2025

Ore 16.30 / Spettacolo “SOGNANDO NATALIZIO”

Domenica 14 Dicembre 2025

Ore 16.00 / Spettacolo musicale “INCANTO DI NATALE” con il Trio & La Voce di Romina e il Balletto Academy New Dance.

Ore 17.30 / Spettacolo con RENATO TABARRA Music Show.

Sabato 20 Dicembre 2025

Ore 16.00 / Spettacolo “ASPETTANDO IL NATALE” personaggi natalizi dal mondo incantato.

Domenica 21 Dicembre 2025

Ore 11.00 / Torneo di Legnago Apertura MOSTRA PRESEPI 2025 a cura delle Scuole dell’infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado e Scuole Private e Paritarie del Territorio.

Ore 15.00 / Spettacolo Musicale “CASERMUSIC” Street Band per le Vie del Centro Cittadino.

Ore 16.00 / CREATIVITY e AEROBICA

Ore 18.00 / CONCERTO NATALIZIO con la partecipazione delle voci del tradizionale Coro dello Zecchino. A cura del Corododro Associazione Nel Segno di Anna.

Sabato 27 Dicembre 2025

Ore 15.30 / Teatro dei Burattini LE MAGICHE FAVOLE ALLA RICERCA DI BABBO NATALE

Domenica 28 Dicembre 2025

Ore 15.30 / Spettacolo “LA MAGIA MATTA DI NATALE” con il Mago Pierino Paclino e Truccabimbi Natalizio.

Martedì 06 Gennaio 2026

Ore 15.30 / Spettacolo “ARRIVA LA BEFANA” animazione e intrattenimento.

Ore 17.00 / RICCHI PREMI per tutti i bambini.

TUTTI GLI SPETTACOLI SI TERRANNO IN PIAZZA GARIBALDI

LA PROGRAMMAZIONE POTREBBE SUBIRE MODIFICHE

