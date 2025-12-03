>
Natale a Legnago
-
Inizio
6 Dicembre 2025
Tutto il giorno
-
Fine
6 Gennaio 2026
Tutto il giorno
-
Piazza Garibaldi
Piazza Garibaldi - 37045 Legnago VR
Arriva il Natale e anche Legnago si prepara ad accoglierlo con un ricco programma di eventi per tutti i gusti: concerti, spettacoli, mostre, degustazioni e mercatino di Natale in Piazza Garibaldi.
Eventi in programma
Sabato 06 Dicembre 2025
Ore 16.00 / Spettacolo di Animazione “I FOLLETTI SBATTOPOVERINE” Magia e Meraviglia.
Ore 17.00 / ARRIVA BABBO NATALE
Ore 17.30 / Esibizione del CORODORO dell’Associazione nel Segno di Anna.
Ore 18.00 / ACCENSIONE ALBERO DI NATALE E LUMINARIE, saluto degli Ospiti ed INAUGURAZIONE CON PRESENTAZIONE ALBERI DELLA SOLIDARIETÀ.
Domenica 07 Dicembre 2025
Ore 16.00 / Spettacolo Culturale di Teatro e Danza “CHRISTMAS BOUNCE” a cura di M La Bounce ASD.
Lunedì 08 Dicembre 2025
Dalle ore 08.00 alle ore 19.00 / “IL MERCATINO D’A FORTE DEI MARMI” a cura di M La Bounce ASD.
Ore 15.00 / Arriva gli Amici di Legnago: FIAB – ESPOSIZIONE STATICA e a seguire “NATALE TRA MUSICA E TEATRO”.
Sabato 13 Dicembre 2025
Ore 16.30 / Spettacolo “SOGNANDO NATALIZIO”
Domenica 14 Dicembre 2025
Ore 16.00 / Spettacolo musicale “INCANTO DI NATALE” con il Trio & La Voce di Romina e il Balletto Academy New Dance.
Ore 17.30 / Spettacolo con RENATO TABARRA Music Show.
Sabato 20 Dicembre 2025
Ore 16.00 / Spettacolo “ASPETTANDO IL NATALE” personaggi natalizi dal mondo incantato.
Domenica 21 Dicembre 2025
Ore 11.00 / Torneo di Legnago Apertura MOSTRA PRESEPI 2025 a cura delle Scuole dell’infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado e Scuole Private e Paritarie del Territorio.
Ore 15.00 / Spettacolo Musicale “CASERMUSIC” Street Band per le Vie del Centro Cittadino.
Ore 16.00 / CREATIVITY e AEROBICA
Ore 18.00 / CONCERTO NATALIZIO con la partecipazione delle voci del tradizionale Coro dello Zecchino. A cura del Corododro Associazione Nel Segno di Anna.
Sabato 27 Dicembre 2025
Ore 15.30 / Teatro dei Burattini LE MAGICHE FAVOLE ALLA RICERCA DI BABBO NATALE
Domenica 28 Dicembre 2025
Ore 15.30 / Spettacolo “LA MAGIA MATTA DI NATALE” con il Mago Pierino Paclino e Truccabimbi Natalizio.
Martedì 06 Gennaio 2026
Ore 15.30 / Spettacolo “ARRIVA LA BEFANA” animazione e intrattenimento.
Ore 17.00 / RICCHI PREMI per tutti i bambini.
TUTTI GLI SPETTACOLI SI TERRANNO IN PIAZZA GARIBALDI
LA PROGRAMMAZIONE POTREBBE SUBIRE MODIFICHE
