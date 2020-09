Rassegna “Bastioni in scena” al Mura Festival

Una rassegna che abbraccia vari “generi” e vari orari pensata da Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio di Verona per Mura Festival per la valorizzazione del Bastione di San Bernardino.

Programma della rassegna

Giovedì 3 settembre ore 21 – Uno, Belluno e centomila con Diego Carli e Paolo Rozzi.

L’altra faccia del Veneto, talmente piccola che a occhio nudo non si vede. Cabaret veneto doc. Diego e Paolo vi faranno conoscere la loro valle incassata e i suoi singolari abitanti e non solo: si parlerà di sanità nel Veneto con i due medici più strampalati del mondo, di calcio con due pericolosissimi ultras del Chievo Verona, pregi e difetti del Nord Est. (In caso di pioggia lo spettacolo sarà a Porta Palio)

Sabato 5 settembre ore 19 con aperitivo – The Death and the Iron Maiden

Quartetto dell’ Orchestra Machiavelli con Louise Antonello (I violino), Stefano Soardo (II violino), Sergio Baro Fonseca (viola), Afra Mannucci (violoncello). Fucina Culturale Machiavelli. Una linea rossa ripercorre la musica e gli stili attraverso secoli di storia: la sua potenza trascinante, la capacità di evocare immagini, vera due secoli fa come oggi, quando si fa voce dell’animo umano. (In caso di pioggia lo spettacolo sarà a Porta Palio)

Mercoledì 9 settembre ore 21 – Verona 84/85 dal testo di Matteo Fontana, adattato, diretto e interpretato da Andrea de Manincor ed Ermanno Regattieri.

Due amici, accomunati dalla passione per il calcio, per il tifo e per lo stadio, entrano nel buio di una soffitta per tornare con i ricordi a quella stagione calcistica 84/85 in cui l’Hellas Verona vinse il memorabile scudetto. (In caso di pioggia lo spettacolo sarà a Porta Palio)

Giovedì 17 settembre ore 19 con aperitivo L’uomo di carta.

Che ci vuole per creare un uomo ideale? Un po’ di teatro, un po’ di letteratura e poesia e il gioco è fatto. Sarà bellissimo? Sarà ideale? Per saperlo bisogna venire a teatro! Veronica Marchi è autrice di testi e musica delle canzoni. Anna Bellini è autrice della stesura del monologo. Compagnia Kilometro Zero. (In caso di pioggia lo spettacolo sarà al Teatro Laboratorio di Verona)

Sabato 19 settembre ore 21 – Lettera a una professoressa.

Uno spettacolo di Claudio Ascoli liberamente ispirato al libro del 1967 composto dagli allievi della Scuola di Barbiana sotto la guida di Don Lorenzo Milani. Compagnia Chille de la Balanza.(In caso di pioggia lo spettacolo sarà al Teatro Laboratorio di Verona)

Sabato 26 (dalle 15 alle 19) e domenica 27 (dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 18) – In-attesa Laboratorio Teatrale intensivo per adulti con restituzione finale condotto da Sabrina Carletti.

Per iscrizioni scrivere a info@teatroscientifico.com e segreteria.tl.ts@gmail.com

Il costo del laboratorio è di 70 euro a partecipante (In caso di pioggia il laboratorio si terrà al Teatro Laboratorio all’ex arsenale)

Domenica 27 settembre ore 8 Il cammino della Commedia con Alessandro Anderloni.

Tre tappe percorrendo i Bastioni, sulle tracce di Dante Alighieri e della Commedia lungo le mura della città che gli fu rifugio e ostello. Alessandro Anderloni, sulla strada per l’anniversario di Dante 2021, è il protagonista di un cammino poetico dai “bastioni dolenti” dell’Inferno, salendo le cenge come i penitenti del Purgatorio fino al mare di luce del Paradiso. La durata del cammino, compresa la narrazione e la dizione di tre canti della Divina Commedia, è di un’ora e mezza circa. Posti limitati. Si consiglia di prenotare info@teatroscientifico.com e segreteria.tl.ts@gmail.com

(In caso di pioggia lo spettacolo sarà a Porta Palio)

29 settembre ore 18.30 con aperitivo. La Scuola di Teatro del Teatro Nuovo si presenta.

Allievi e insegnanti raccontano i corsi. Elisabetta Tescari, coordinatrice della Scuola Teatro Ragazzi, presenterà le attività; in particolare gli allievi del corso ragazzi dai 14 ai 18 anni presenteranno un estratto di monologhi di “La peste” di Camus. Per questo appuntamento l’ingresso è gratuito. (In caso di pioggia l’evento sarà a Porta Palio)



Biglietti

Botteghino aperto un’ora prima dello spettacolo

Posto unico € 10,00

Persona con disabilità ingresso gratuito – accompagnatore ingresso € 5,00

Saranno applicate le norme di sicurezza post Covid

Info 0458031321 – 3466319280 info@teatroscientifico.com www.teatroscientifico.com

Ricordiamo che se partecipate allo spettacolo delle 19.00, riceverete un coupon valido per una degustazione offerta da Chiaretto Bardolino