“Da vicino nessuno è normale” in ricordo dei 100 anni dalla nascita di Franco Basaglia

Dal 5 al 25 ottobre arriva a Pedemonte “Da vicino nessuno è normale”, una rassegna teatrale organizzata dalla Rete Self Help, su invito del Circolo Noi di Pedemonte.

La rassegna propone quattro spettacoli che, per testo e contenuti, mirano a valorizzare le differenze e l’interazione con la diversità, proponendo al pubblico spunti di riflessione e nuovi punti di vista.

Tutti gli spettacoli, ad ingresso libero, si terranno alle 21.00 al teatro di Pedemonte (sala polifunzionale San Giovanni Paolo II, piazza S. Rocco 16). La rassegna si inserisce tra le iniziative organizzate dal Self Help in occasione della Giornata internazionale della Salute mentale che ricorre il 10 ottobre e, quest’anno, in ricordo dei 100 anni dalla nascita di Franco Basaglia.

Programma

Sabato 5 ottobre ore 21.00

Altro Canto Coro

OMAGGIO ALL’OPERA ITALIANA

Diretto da Fiorella Moro

L’Altro Canto Coro nasce a fine 2018 all’interno dell’Unità spinale dell’ospedale Sacro Cuore – Don Calabria di Negrar con l’obiettivo di integrare ed arricchire il programma di riabilitazione respiratoria attraverso il canto corale. Tramite semplici esercizi mirati, brani musicali, precise richieste tecniche ed esecutive, è possibile educare, anzi ri-educare, il meccanismo della respirazione per una migliore qualità vocale e un maggior benessere psico-fisico. L’Altro Canto non è un modo di cantare diverso ma è cantare per respirare, per ritrovare una risonanza interiore, per “risentire” il proprio corpo in un modo faticoso sì, ma anche divertente.

Venerdì 11 ottobre – ore 21.00

Associazione Self Help San Giacomo

VINCENT VAN GOGH STRANIERO SU QUESTA TERRA

Ernesto Guerriero il Narratore e Silvana Berti la Cantastorie

Un viaggio fra arte e follia per cogliere, sotto il velo ingannevole della malattia, come “la vita di ciascuno di noi, quando sia ferita dal dolore, di armonia risuona e di follia; di grazia e di lacrime; di speranza e di angosce; di luce e di ombre; le une enigmaticamente intrecciate alle altre”. (E. Borgna)

Venerdì 18 ottobre – ore 21.00 ORE 21.00

Gruppo Studentesco TeatroaRotelle – Università di Verona

IN PRINCIPIO ERA LA RUPE

Regia di Nicoletta Vicentini e Jana Karšaiová

Il testo prende vita da una ricerca sulla visione della disabilità nelle diverse epoche fino ad arrivare ai giorni nostri. Ispirato a vari testi storici, con qualche spunto drammaturgico mutuato da “Variazioni sull’anatra” di David Mamet, mette in luce come etichette e pregiudizi nascano e muoiano con le epoche o vengano in parte ereditati da quelle precedenti. Lo spettacolo è un viaggio nella storia della disabilità che ci mostra come sia necessario cambiare punto di vista per scoprire che in realtà un nuovo paradigma è possibile.

Venerdì 25 ottobre – ore 21.00

Gruppo teatro la Pel d’Oca – Associazione Self Help San Giacomo

ELOGIO DELLE ERBACCE

Regia di Nicoletta Vicentini

Le erbacce vivono ai margini, ignorate, calpestate o estirpate, ma conoscono la resistenza, la fatica del sopravvivere. Uno spettacolo leggero e divertente, quasi una fiaba, che ci porta a riflettere sul valore di ognuno: erbaccia o fiore che sia. Il testo prende vita da scritti, improvvisazioni ed emozioni del gruppo e il risultato è una messa in scena di teatro partecipato, dove ognuno trova il suo spazio per far brillare al meglio le capacità attorali e comunicative.