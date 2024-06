Sagra del Patrono a San Pietro in Cariano

Via Mara 37029 San Pietro In Cariano VR

Da sabato 22 a domenica 30 giugno nei giardini pubblici di Via Mara a San Pietro in Cariano si tiene la 43a Sagra del Patrono. Un ricco programma di musica e spettacoli, ma anche stand enogastronomici aperti dalle 19.00 alle 23.00, con ricchi piatti di risotto “al tastal”, all’amarone, bigoli con “anara”, polenta e salsiccia, luccio con polenta, e tanto altro ancora.

PROGRAMMA DELLA SAGRA

Sabato 22 giugno 2024

Ore 21:00 gruppo di grande attualità, i SABIA, ci offriranno musica di oggi ma anche di ieri.

Domenica 23 giugno 2024

Ore 21:00 MICHELE RANIERI, grande voce, grande artista, grande orchestra.

Lunedì 24 giugno 2024

Ore 21:00 Ritornano i musicisti guidati da Alberto “ALBI” Salaorni ci coinvolgeranno in una serata da non dimenticare. Sul palco AL-B. BAND.

Martedì 25 giugno 2024

Ore 20:00 Bellissima esibizione della scuola di ballo “LATIN PROJECT ASD” di San Pietro in Cariano, con salsa cubana, bachata e salsa portoricana.

Ore 21:00 l’orchestra MICHELLE RODRIGUEZ e le sue ballerine ci coinvolgeranno in una serata di balli latino caraibici.

Mercoledì 26 giugno 2024

Ore 18:30 S.S. Messa

Ore 19:00 Festa degli anziani (over 70) Organizzata dall’Assessorato ai Servizi Sociali e la Consulta Comunale Anziani del Comune di San Pietro in Cariano in collaborazione con la Parrocchia San Pietro Apostolo e il Comitato Sagra San Pietro in Cariano.

Ore 21:00 I CARAMEL, gruppo veneto storico, con grande attenzione alla musica attuale

Giovedì 27 giugno 2024

Ore 21:00 il violino e la voce di DANIELA NESPOLO, accompagnata da una formidabile orchestra, ci offrirà una serata indimenticabile.

Venerdì 28 giugno 2024

Ore 21:00 Musica house commerciale e anni 90′ con ACDJ, il duo ANDREA LUCCHESE E ANDREA ACCORDINI in una serata per tutte le età, ma che i giovani devono segnare sui loro cellulari.

Sabato 29 giugno 2024

Ore 21:00 l’orchestra JAMBO ci proporrà i ballabili anni ’80 e ’90

Domenica 30 giugno 2024

Ore 21:00 la cantante storica di Castellina Pasi, RITA GESSI, ritorna con la sua grande orchestra.

Tutte le sere STRAORDINARIA PESCA DI BENEFICENZA e APPASSIONANTI GIOCHI in collaborazione con i volontari del Circolo Noi e una bellissima nuova iniziativa con la vendita di vestiti usati anni 0-18 il cui ricavato sarà devoluto alla

CARITAS parrocchiale.