Salento in Festa a San Martino Buon Albergo

Da giovedì 16 a domenica 19 maggio a San Martino Buon Albergo si tiene la Festa delle tradizioni culinarie, culturali e musicali salentine. Quattro serate all’insegna della “Pizzica”, la musica popolare che ha conquistato il mondo grazie alla famosa Notte della Taranta.

I campi sportivi di via Divisione Acqui, a San Martino Buon Albergo (VR), sono pronti per ospitare l’Ottava edizione di “Salento in festa”. Stiamo lavorando per regalarvi 4 giornate sorprendenti.

Non mancheranno gli appetitosi piatti della tradizione salentina e la vivace musica della Pizzica. Vi aspettano tante curiosità per circondarvi dal folclore e dalla vitalità del mondo salentino.