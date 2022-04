Sei appuntamenti speciali organizzati da “La Feltrinelli” per Vinitaly and The City

La Feltrinelli di Verona in collaborazione con Vinitaly and The City dall’8 al 13 aprile 2022 organizza un fitto programma di appuntamenti ad ingresso libero che si propongono al pubblico di appassionati e addetti ai lavori del “mondo vino”. Seiappuntamentispeciali che si terranno sui palchi in Cortile Mercato Vecchio, Loggia Fra’ Giocondo e presso la Feltrinelli Libri e Musica di Verona. Autori letterari, sommelier, esperti del settore enologico, chef e tanti altri ospiti ci condurranno in un incredibile viaggio sensoriale tra i colori, i profumi e i sapori del prezioso frutto della vite e…non solo.

Venerdì 8 aprile – ore 19.00

Cortile Mercato Vecchio

IGINIO MASSARI

Incontro con il maestro Iginio Massari autore del nuovo volume La mia scuola dipasticceria. I segreti e le tecniche del maestro dei pasticceri (Cairo). Conduce la conversazione il giornalista de “L’Arena” Luca Mantovani.

«Tutte le mie ricette possono regalare un’emozione e tanta dolcezza, ma richiedono impegno, manualità e la padronanza delle tecniche di preparazione: sono le parti, ugualmente importanti, di un unico insieme, quello della scuola di pasticceria. Questo libro riassume alcuni temi fondamentali dell’arte pasticcera e contiene tante ricette per realizzare poi dolci più elaborati: dal pan di Spagna alle creme, dalle frolle alle confetture, e ancora meringhe, bignè e — immancabili — i lievitati. Vi condurrò per mano dentro al mio laboratorio, per scoprire tante preparazioni, oltre alla scienza che si cela dietro a ogni amalgama, a ogni tempo e metodo di cottura, a ogni processo di lievitazione. Alla fine di ciascuna delle macroaree in cui è suddiviso il volume, troverete una “ricetta di riepilogo” che contiene le preparazioni base analizzate per mettervi alla prova.»

Sabato 9 aprile – ore 18.30

Piazza dei Signori, Loggia di Fra’ Giocondo

VINOLOGY DI ALESSANDRO TORCOLI

Il sommelier e Accademico della vite e del vino Alessandro Torcoli incontra il pubblico per parlare del suo nuovo libro Vinology. Corso di degustazione 1. I vini italiani (Rizzoli). Un volume innovativo alla scoperta degli stili dei vini e delle caratteristiche dei vitigni, delle Doc e delle Docg d’Italia per gustare consapevolmente e riconoscere la centralità di suoli e territori.

Degustare da appassionati, ma anche da professionisti, significa accostarsi al vino con un approccio che deve riconoscere la centralità del terroir, ovvero quel rapporto unico che lega un vitigno alle caratteristiche del suolo in cui viene coltivato e a quelle climatiche della zona. Da questa impostazione nasce Vinology. Corso di degustazione 1. Ivini italiani, dove l’Italia viene esplorata nelle sue innumerevoli tipicità, raccontandoci le caratteristiche visive, olfattive e gustative dei vitigni presenti sul territorio: dall’Aglianico al Montepulciano, dal Sagrantino al Timorasso, scopriamo gli stili dei vitigni insieme alle tipicità dei loro terreni, per poi immergerci nei vini qui raccontati, che da quei vitigni prendono vita. Impariamo a riconoscere nel dettaglio le loro caratteristiche sensoriali attraverso un’infografica smart e di immediata comprensione; scopriamo i colori, i profumi di testa, cuore e fondo, i sapori in ingresso, centro e finale e retrogusto di vini italiani celebri come il Roero Arneis, il Gutturnio, il Valpolicella, il Conegliano Valdobbiadene Prosecco, e di altri tutti da gustare come il Ghemme, il Salice salentino, il Taurasi, il Cesanese del Piglio. Con tante pillole sui territori, le percentuali di composizione delle uve, le descrizioni delle denominazioni Doc e Docg, questo manuale è un corso di degustazione e approfondimento del territorio vinicolo italiano unico nel suo genere, attraverso il quale saremo in grado di bere bene il nostro vino, e parlarne con autorevolezza.

Domenica 10 aprile – ore 12.00

Piazza dei Signori, Loggia di Fra’ Giocondo

FRANCESCO CASOLO E LA SAGA DEI MENABREA

Grazie a un accurato lavoro di ricerca, Francesco Casolo nel nuovo romanzo La salita dei giganti. La saga dei Menabrea (Feltrinelli) ricostruisce un’appassionante saga familiare, epica e intima in cui i protagonisti del celeberrimo birrificio di Biella si ritagliano un proprio spazio nella storia con determinazione e coraggio.

Conduce l’incontro il giornalista AlessioCorazza.

La Belle Époque è alle porte e il cinema sta per essere inventato quando, il 29 agosto 1882, Carlo Menabrea organizza un sontuoso ricevimento per festeggiare l’acquisto di un castello poco lontano da Biella. Nessuno in città ha intenzione di perdersi l’evento, ma pochi sanno che l’origine di tanta fortuna risiede in una scommessa fatta trent’anni prima: il padre di Carlo, Giuseppe, walser di Gressoney, che come i suoi antenati valicava a piedi i ghiacciai per commerciare lana e prodotti di artigianato in Svizzera, ha deciso di puntare tutto su una bevanda, la birra. Quando nel cielo sopra il castello esplodono i fuochi d’artificio che illuminano il cortile a giorno e si riflettono sul volto di Carlo, anche la sua secondogenita Eugenia, avrebbe qualcosa da domandargli: perché, qualche settimana prima, ha insistito perché fosse lei, e non le sue sorelle, ad accompagnarlo in montagna? E perché, raggiunta la vetta, al cospetto dei Giganti del Monte Rosa, ha tanto voluto che lei, a soli sei anni, assaggiasse la birra? Fra amori, gelosie, gloria e cadute – e un destino che, come una valanga, colpisce sempre nello stesso punto –, solo più tardi Eugenia intuirà quello che suo padre non aveva osato dirle: quel sorso di birra era un rito iniziatico. È lei la prescelta, l’erede designata per portare avanti la tradizione di famiglia, anche se nessuno vuole fare affari con una donna. Per riuscirci dovrà, diventare un Gigante, come suo padre e suo nonno e come le montagne ai piedi delle quali sono cresciuti tutti loro.

Domenica 10 aprile – ore 17.30

Cortile Mercato Vecchio

TRACY MASTERCHEF

Tracy vincitrice di MasterChef Italia 2022 presenta il suo nuovo libro Soul Kitchen. Le mie ricette per nutrire l’anima (Baldini & Castoldi). Conduce la conversazione la giornalista Marianna Peluso. Al termine dell’incontro Tracy condurrà uno speciale show cooking dedicato alla cucina veneta.

Dicono che l’unico modo per comprendere ciò che siamo è tenere sempre a mente da dove veniamo, quali siano le nostre radici. Le mie le immagino piuttosto lunghe e salde, perché si trovano molto lontano da qui, eppure non le ho mai scordate. Le sensazioni che la mia terra ha saputo darmi le custodisco gelosamente dentro di me, ma i suoi profumi e i suoi sapori no, quelli li trovate nella mia dispensa e nelle mie ricette. Con questo non voglio dire che la cucina che propongo sia nigeriana o fusion: proprio come se si trattasse di una ricetta, il mio intento è quello di riuscire ad amalgamare al meglio tutto ciò che mi porto dentro, ottenendo un piatto in cui sia difficile riconoscere da quali ingredienti iniziali si è partiti. Proprio come un Punch Phoron. “Sono i tre punti cardine del mio percorso a MasterChef Italia che ho voluto riproporre nel mio ricettario che racconta non solo di semplici piatti ma di tutta la mia storia. Perché oggi per me mangiare è diventato un piacere, è assaggiare un piatto e cercare di assaporarne ogni ingrediente che riesco a distinguere al suo interno, è provare e quindi imparare qualcosa di nuovo a ogni portata. È una carezza per l’anima.” Tracy

Lunedì 11 aprile – ore 18.30

Cortile Mercato Vecchio

GIORGIONE ORTO E CUCINA

Ospite Giorgio Barchiesi, l’oste più famoso di Gambero Rosso Channel che incontra il pubblico per portarlo alla scoperta dell’orto e della cucina, nel suo nuovo libro illustrato Giorgione Orto e cucina 4 (Gambero Rosso). Interviene William Pregentelli della redazione di Gambero Rosso.

Sempre in viaggio per il Belpaese Giorgione conquista tutti a suon di test e golosità senza freni. Questo volume chiude il suo lungo periplo compiuto negli anni in giro per l’Italia: il viaggio al nord, dalla Liguria al Carso, si compie tra monti, mare e lago, tra artigiani eroici, contadini e pescatori, il tutto condito come sempre con lo scanzonato spirito di scoperta che è il marchio di fabbrica di Giorgione.

Mercoledì 13 aprile – ore 18.00

la Feltrinelli Libri e Musica – via Quattro Spade, 2

I CUSTODI DEL VINO DI LAURA DONADONI

Incontro con la sommelier e wine educator Laura Donadoni in occasione dell’uscitadel suo nuovo libro Custodi del vino. Storie di un’Italia che resiste e rinasce (SlowFood). Un ritratto dell’enologia italiana nuovo e inedito che vi farà scoprire il lato mai raccontato dei protagonisti del vino e le loro storie straordinarie.

Partecipa Corinna Gianesini di SlowWine.

Un viaggio che non può non riportare alla memoria quello di Mario Soldati e del suo Vinoal vino compiuto attraverso tutte le regioni italiane per raccontare storie di persone che, attraverso il vino, hanno riscattato o faranno rinascere un territorio, singoli o comunità. Un percorso attraverso vicende incredibili portate sulla pagina dall’autrice che ha incontrato, oltre ai protagonisti, una serie di famosi “ospiti” per entrare meglio nello spirito delle tante regioni italiane. Attraverso le parole di Linus, Mario Calabresi, Mario Tozzi, Bruno Pizzul, Simone Moro, Paolo Cognetti, Enrico Bartolini scopriremo come l’Italia sia uno scrigno di tesori enologici e di ambienti da proteggere e da custodire appunto. Diamo voce allora ai protagonisti di questi territori e dei loro vini che ci racconteranno quanto sia appassionante dedicarsi alle viti nei posti più angusti, scegliere di rispettare il territorio, fare rete, creare successi che nemmeno loro erano in grado di immaginare.