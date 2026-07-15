3 serate di musica dal vivo al Mura Festival

Tre serate consecutive di musica dal vivo, con un calendario che attraversa generi e linguaggi differenti: dall’omaggio a Miles Davis e John Coltrane del Miles & Trane Quintets, alla scena indipendente veronese con i Duck Baleno e la presentazione del Premio Roberto Rizzini, fino alle sonorità soul, funk e rock dei The Matt Project, preceduti da Ella Codesta.

Mercoledì 15 luglio, l’omaggio a Miles Davis e John Coltrane

Mercoledì 15 luglio torna l’appuntamento con Gin’n Jazz, la rassegna del Mura Festival dedicata alle diverse espressioni del panorama jazzistico.

Protagonista della serata sarà il Miles & Trane Quintets, con un concerto che rende omaggio a due figure fondamentali della storia della musica: Miles Davis e John Coltrane.

Due artisti capaci di rivoluzionare il linguaggio del jazz, trasformandone profondamente le melodie, le sonorità e il rapporto con l’improvvisazione. Il concerto ripercorrerà alcune delle composizioni più rappresentative del loro repertorio, alternandole a grandi standard reinterpretati con sensibilità contemporanea. Tromba e sax soprano dialogheranno in un continuo gioco di interplay, sostenuti da una sezione ritmica raffinata e coinvolgente. Un viaggio nella storia del jazz, tra memoria, ricerca musicale ed energia dal vivo.

Giovedì 16 luglio, Duck Baleno e Premio Roberto Rizzini

Giovedì 16 luglio il palco del Mura Festival ospita i Duck Baleno, una delle realtà più originali della scena indipendente veronese. Nata nel 2019 da un’idea di Francesco Ambrosini, la band è composta da Francesco “Ambro” Ambrosini, chitarra, voce e tastiere, Francesco “Quani” Quanilli, chitarra e voce, Damiano Dalle Pezze, batteria, e Roberto Panarotto, basso.

Con il nuovo album Universal Miraculous Growth, pubblicato nel 2026, il gruppo prosegue il proprio percorso di ricerca attraverso sonorità che intrecciano psichedelia, elettronica, pop e punk, dando vita a un sound potente e imprevedibile. Dopo numerosi concerti tra Italia e Germania, i Duck Baleno arrivano al Bastione di San Bernardino con una performance che promette ritmo, sperimentazione e un forte impatto dal vivo.

Nel corso della serata sarà inoltre presentato il Premio Roberto Rizzini, rassegna musicale nata con l’obiettivo di promuovere e sostenere i giovani talenti, incentivando lo studio della musica e la produzione di testi e arrangiamenti di qualità. Il premio è dedicato alla memoria di Roberto Rizzini, musicista polistrumentista veronese prematuramente scomparso. Il suo percorso artistico, segnato da numerose collaborazioni a livello locale e regionale, è culminato nella fondazione della Contrada Lorì, formazione oggi conosciuta e apprezzata in tutto il Veneto.

L’appuntamento è in programma a partire dalle ore 21.00.

Venerdì 17 luglio, The Matt Project ed Ella Codesta

Venerdì 17 luglio la settimana musicale del Mura Festival si chiude con i The Matt Project, formazione capace di unire soul, funk e rock in uno spettacolo dal forte respiro internazionale. Nata dall’incontro artistico tra Matteo Breoni e Carlo Poddighe e arricchita dalla voce di Jury Magliolo, la band vanta una lunga esperienza nei club europei e statunitensi.

I The Matt Project si esibiscono regolarmente anche a New York, dove sono stati più volte protagonisti sul palco del celebre The Bitter End. Il loro spettacolo mescola eleganza, energia e coinvolgimento, ricreando le atmosfere dei grandi festival oltreoceano. Ad aprire la serata sarà Ella Codesta, cantautrice malinconica e naïf di base a Brescia. Dopo essersi esibita in club e festival di diverse città italiane, salirà sul palco del Mura Festival accompagnata dalla propria band.

Tutti gli appuntamenti si svolgono al Bastione di San Bernardino e sono a ingresso gratuito.