L’associazione SoaveCultura, in collaborazione con il Comune di Soave, presenta il sesto festival letterario all’aperto “Soave città del libro” che si svolgerà nei giorni Giovedì 11, Venerdì 12, Sabato 13 e Domenica 14 Aprile 2019, nel borgo medioevale di Soave (VR).

PROGRAMMA SCRITTORI



Piazza Mercato dei Grani e Parco Zanella

Giovedì 11 Aprile

20.00 – 20.45: Niccolò FERRARI – “Vicksburg sul far della sera” Piazza Mercato dei Grani

20.45: Vito MANCUSO – “La via della bellezza” Piazza Mercato dei Grani



Venerdì 12 Aprile

20.00 – 20.45: Livio SIMONE – “Indago mortis” Piazza Mercato dei Grani

20.45: Luca BIANCHINI – “So che un giorno tornerai” Piazza Mercato dei Grani



Sabato 13 Aprile

15.00 – 16.00: Alessandra GIORDANO – “L’asino sulla mia strada” Parco Zanella

16.00 – 17.00: Cinzia TANI – “Donne di spade” Piazza Mercato dei Grani

17.00 – 18.00: Filippo TAPPARELLI – “L’inverno di Giona” Parco Zanella

18.00 – 19.00: Andrea FRANZOSO – “Disobbediente” Piazza Mercato dei Grani

20.00 – 20.45: Roberta TOSI – “L’arte di Tolkien”

Piazza Mercato dei Grani

20.45 – 22.00: Guido MARANGONI – “Anna che sorride alla pioggia”, spettacolo musicato.

Piazza Mercato dei Grani



Domenica 14 Aprile

11.30 – 12.30: Cristina DELL’ACQUA – “Una spa per l’anima” Piazza Mercato dei Grani

15.00 – 16.00: Maria Rita PARSI – “Generazione H” Piazza Mercato dei Grani

16.00 – 17.00: Marcello VENEZIANI – “Nostalgia degli dei” Parco Zanella

17.00 – 18.00: Mario GIORDANO – “L’Italia non è più italiana” Piazza Mercato dei Grani

18.00 – 19.00: Daniele ZOVI – “Alberi sapienti, antiche foreste” Parco Zanella

19.00 – 20.00: Piero DORFLES – “Palline di zucchero della Fata Turchina” Piazza Mercato dei Grani

AGORA’ degli SCRITTORI – Piazza dell’Antenna

Sabato 13 Aprile

15.00: Michele CECCATO – “Matto per il mondo”

16.00: Francesco RUNFOLA – “Un alito di bossanova”

17.00: Toti NASPRI – “Cara Elsa”

18.00: Peter DISERTORI – “Dolomiti di piombo”

Domenica 14 Aprile

10.30: Federico col. LUNARDI – “Uomo a terra”

11.30: Claudio prof. RONCO – “Carpediem”

12.30: Paola TONUSSI – “Boonrod”

15.00: Mino DE CHIRICO- “Miscellanea Parvula”

presentato da Tommaso De Chirico

16.00: Giuseppe RUDISI – “Carne umana”

17.00: Marco GALATI GARRITTO – “Storie che cambiano”

18.00: Benedetta MAFFEZZOLI – “Un piano perfetto”

AGORA’ DEPANDANCE – Piazza al Combattente

Domenica 14 Aprile

10.30: Edoardo CASOTTO – “I sentieri della mia anima graffiata”

11.30: Domenico GIORDANO – “Le avventure di Luna Bianca”

lettura animata adatta a bambini dagli 8 agli 11 anni

12.30: Elena PAROLI – “La collana di Honorata”

Soavemente Poesia Pomeriggio Poetico – Piazza al Combattente

Domenica 14 Aprile

15.00: Presentazione a cura di Laura Auditore

15.10 – 15.50: Maratona Poetica

16.00 – 16.50: Poeti sul palco – Anna Maria LAVARINI con “Spigolar Memorie”, Agnese GIRLANDA con “Soride la vita”, Aldo CEICH con “Chiunque tu sia”

17.00 – 17.45: la poesia Italiana dal Novecento ai giorni nostri, prof. Simone FILIPPI

18.00 – 18.50: Poeti sul palco – Alberto CASTRINI con “Prosopon”, Margherita ALECCI SCARPA con “Cerco sempre un accordo…”, Matteo COSTA con “Cerchi”, Giustina Dalla Fina con “Da mille strade diverse”

19.00 – 19,20: Half Marathon Poetica

19.30: Conclusione

Organizzazione: L’Amore di Silvia – Soave (VR)

Lettori: Antonella Diamante, Alessandro Girardi, Graziano Poletto, Valeria Terron, Maria Rosa Barbi, prof. Simone Filippi – Direzione: Graziano Poletto

PROGRAMMA SCUOLE

Giovedì 11 Aprile

I bambini di 5 anni della scuola dell’Infanzia di Soave e Cazzano di Tramigna (VR) e le classi prime e seconde di scuola primaria parteciperanno alla rappresentazione musicata del libro, vincitore del prestigioso Premio Rodari 2018, “Tinotino Tinotina Tino Tin Tin Tin” di Emanuela BUSSOLATI ed Elisabetta GARILLI; le classi terze e quarte di scuola primaria avranno il piacere di interagire con la scrittrice Silvia DEL FRANCIA, che presenterà il suo libro “Il mio nemico immaginario”.

Venerdì 12 Aprile

Le classi quinte e tutte le classi di scuola secondaria di primo grado avranno il piacere di incontrare l’autrice Sara RATTARO, premio Bancarella 2015, che presenterà il suo libro “Il cacciatore di sogni”. I ragazzi dell’Istituto Alberghiero A. Berti di Soave parteciperanno alla presentazione del libro “#DISOBBEDIENTE” di Andrea FRANZOSO.

PROGRAMMA dedicato ai BAMBINI

Nei pomeriggi di SABATO 13 e DOMENICA 14 aprile ci saranno moltissime postazioni di gioco-lettura, laboratori, animazioni dedicati ai bambini, nel centro storico di Soave (VR).

– Sabato: presso la Scuola dell’Infanzia “Principe di Napoli” gli operatori per l’inclusione scolastica “Mani Che Muovono Le Idee” dei Servizi Sociali ULSS9 Scaligera di Verona, presenteranno il progetto “La leggenda dei Re Dragoni”: racconti animati, laboratori e ombre cinesi, per un affascinante viaggio in Oriente.

– Sabato: presso Palazzo del Capitano (Municipio), laboratorio di realizzazione dei Libri Tattili (3 – 7 anni) e laboratorio/gioco sul tema Harry Potter experience (8 – 11 anni), a cura della Scuola dell’Infanzia “Ai nostri Caduti” di Cellore, del Centro Estivo di Cellore e dell’associazione Ali per Pensare di Cellore d’Illasi(VR).

– Sabato e Domenica: nel cortile del Palazzo del Capitano (Municipio) la ditta GLOBO Giocattoli offrirà la presentazione interattiva del nuovo libro “Il trenino è arrivato?” a cura delle autrici Elisabetta GARILLI e Serena ABBAGNATO, con l’esposizione delle tavole originali nell’adiacente Saletta delle Feste; seguirà un laboratorio-gioco per i più piccoli e, nello spazio Legnoland, tanti giochi in legno, tutti accompagnati da una particolare storia presentata dall’equipe didattica laFogliaeilVento.

Sempre nel cortile del Palazzo del Capitano (Municipio), si terranno molte curiose attività legate alla lettura, a cura dell’associazione Ali per Pensare di Illasi (VR).

Sabato: Parco Baden Powell, ore 16.00 Asineria Didattica “Aria aperta” e “BiblioAsino crossing” con Massimo Montanari. Conoscere gli asini: spazzola, massaggia, gratta l’asino, appoggiati, metti la capezza e la cesta con i libri. Laboratorio creativo “Amici dalle lunghe orecchie” e “BiblioAsino crossing” nel cuore di Soave, con lettura animata di Giulia Magnabosco nella “casetta dei libri” di via Roma.

Domenica: Parco Baden Powell, ore 15.00 Asineria Didattica “Aria aperta” e “BiblioAsino crossing” con Massimo Montanari. Lettura animata di Giulia Magnabosco e sosta nella “casetta dei libri” di piazza Marogna. Rendere l‘asino presenza, momento di contatto, modo gentile di incrociare sguardi e parole per divertire e creare aggregazione sociale.

Sabato e Domenica: nel giardino della Biblioteca Civica, via Castello Scaligero, si alterneranno le letture dedicate ai più piccoli, tenute dall’associazione In Giro Leggendo, da Davide Rossetti e Silvia Todeschini, da Stefania Scalone e dagli animatori Franco e Franca.

Domenica: Salone polifunzionale Scuola Infanzia Principe di Napoli (ingresso da Vicolo Mutinelli), dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00, “OccupySOAVE”, workshop per bambini: costruzione e decorazione di shelters (case rifugio) in cartone con il supporto degli studenti del Politecnico di Milano, secondo le indicazioni dello studio OPA di Tokyo. Le costruzioni saranno utilizzate come installazioni temporanee all’interno della manifestazione e poi donate alle scuole della provincia di Verona. Età indicata 8-11 anni, laboratorio a numero chiuso. Iscrizioni via mail: imoli.claudia6@gmail.com. Durante il laboratorio i bambini lavoreranno senza la presenza dei genitori. Si ringraziano COMIECO e VELUX.

Domenica: Piazza al Combattente, ore 11.30, lettura animata del libro “Le avventure di Luna Bianca”, a cura dell’autore Domenico GIORDANO che impersona la veste di Gufo Pancione. I piccoli partecipanti vengono coinvolti per rappresentare qualche personaggio ed alla fine riceveranno un bozzetto in bianco e nero da colorare a piacere. Per bambini dagli 8 agli 11 anni.

Domenica: Corso Vittorio Emanuele II, dalle ore 15.30 alle 17.30,

laboratori di manualità, durante i quali ci saranno alcune letture animate a cura di Davide Rossetti e Silvia Todeschini.

Domenica: Palazzo del Capitano, ore 16.30 presentazione del libro per bambini “Dov’è finito il colore rosso?”, di Lisa PERLINI con illustrazioni di Zeno MENEGAZZI.

* In caso di pioggia gli eventi all’aperto dedicati ai bambini saranno annullati.

EVENTI COLLATERALI – Centro Storico

– Sabato e Domenica

– Chiesa dei Domenicani: Mostra del Fumetto “TEX Willer a SOAVE” in collaborazione con Giuseppe POLDIALLAI.

– Piazza dell’Antenna: sabato alle ore 15.00 e domenica alle ore 10.30 l’autrice Vittoria SOFIA presenta il suo libro “L’autobiografia linguistica nella pratica didattica”, a seguire laboratorio gratuito “Scritture alla scoperta di sé”. Iscrizioni all’indirizzo mail: vitsofi5@gmail.com.

– Via Camuzzoni: Passeggiata tra gli Aforismi, letture per l’Anima.

– Via Roma: Scatta un Selfie “Libro…letto”.

– Via Roma: Piccola Farmacia Letteraria di Firenze, a cura di Elena Molini. Orari: sabato ore 15.00 – 19.00 e domenica ore 10.00 – 13.00 e 14.30 – 19.00.

– Via Roma: Mercatino del libro nuovo e usato.

– Via Roma: “Musica, trilli e racconti” a cura di Marianna Schinaia e Giorgia Zandonella Golin.

– Via Roma, 17: sabato 13 aprile ore 17.00, presso il negozio Le Soaverie, Nadia BUSATO MOGENTALE presenta “L’Omega e l’Alfa”, modera Elisa Zoppei.

– Centro Storico: Le Soste Letterarie, a cura delle attività commerciali di Soave.

– Palazzo del Capitano – Saletta delle Feste: Mostra delle tavole del libro “Il trenino è arrivato?” a cura di Serena ABAGNATO ed Elisabetta GARILLI.

– Chiesa di San Rocco, via Bassano: Mostra “Berto Barbarani dal Monte Baldo alla Sicilia”, a cura del prof. Ernesto Santi. Sabato e domenica con orario 9.00 – 12.00 e 15.00 -18.00.

– Biblioteca Civica, Via Castello Scaligero: “A passeggio tra antichi libri e giardini incantati”. L’associazione VeronAutoctona – Gruppo CTG vi accompagnerà in un viaggio alla scoperta degli angoli nascosti di Soave, dal Giardino dei Semplici al lascito Zanella.

Partenze dalla biblioteca domenica 14 aprile alle ore 10.00 – 11.30 – 15.30. Contributo €5,00. Info e prenotazioni al numero 366.1646266 o mail veronautoctona@gmail.com.

– Librerie presenti:

Sala delle Feste – Palazzo del Capitano: Libreria Bonturi di C.so Venezia, San Bonifacio (VR); Sala Civica – Piazza dell’Antenna: Libreria Giunti al Punto di via Leoni, Verona; Durante le presentazioni sarà attiva anche la Libreria Giunti al Punto di Asiago (VI). Orari: sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.30.

INFORMAZIONI:

SoaveCultura: cell. 328.0807212 Luigino Mericiani;

mail: soavecultura@gmail.com;

Facebook: Soavecultura (mettendo Mi Piace seguirete tutti gli aggiornamenti del programma).

IAT Est Veronese: piazza Foro Boario 1, Soave (VR) – Telefono 045.6190773. Orario: da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 16.00; sabato e domenica dalle 10.00 alle 14.00.

* La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo, in spazi al coperto.

* Tutti gli incontri con gli autori sono ad ingresso gratuito, gradita offerta libera.

* Nei giorni della manifestazione ci saranno le seguenti

chiusure del traffico con divieto di sosta:

– giovedì 11 e venerdì 14 chiusura di via Roma, da porta Verona all’angolo via Tiro a Segno – orario 9,30-11,30 e 19,30-24,00;

– sabato 13 chiusura di tutta via Roma e tutta via Camuzzoni, da porta Verona a porta Aquila – orario 12,00-24,00;

– domenica 14 chiusura di tutta via Roma e tutta via Camuzzoni, da porta Verona a porta Aquila, e chiusura di corso Vittorio Emanuele II da piazza Marogna a piazza al Combattente comprese – orario 8,00-24,00. Chiusura delle altre vie interne (via Mattielli, via Contrada degli Ebrei e via Tiro a Segno) secondo il normale orario festivo della Z.T.L.

N.B. Il Programma potrà subire modifiche di orari, eventi ed autori, che saranno aggiornati qui.

Organizzazione a cura dell’associazione SoaveCultura

Con il patrocinio di: Comune di Soave, IAT Est Veronese, ULSS9 Scaligera di Verona, ARCI Fuori Nota.