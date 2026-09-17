Lo spettacolo “Se.No” al Satiro OFF per l’Ottobre Rosa

Per l’Ottobre Rosa a Verona, Sabato 10 ottobre alle ore 19:45, il Teatro Satiro OFF ospita “Se.No”, una storia di donne, cura e consapevolezza.

Regia e di Andrea Brunello, in scena Giulia Toniutti e con il contributo della Dott.ssa Antonella Ferro. La produzione è di Arditodesìo e Jet Propulsion Theatre.

Lo spettacolo Se.No racconta la storia di Roberta, una donna che scopre di avere un tumore al seno e si trova ad affrontare un percorso di malattia e cura che trasforma profondamente la sua vita. Selezionato al Fringe OFF di Milano 2025 e premiato da Casa Shakespeare come partner di rete.

Attraverso la sua vicenda, lo spettacolo esplora il tumore mammario sia dal punto di vista umano sia da quello medico e scientifico: le emozioni, le paure, i pensieri e le scelte, ma anche le procedure diagnostiche e di cura. La storia di Roberta raccoglie e unisce le esperienze reali di donne e uomini che hanno condiviso la propria esperienza della malattia. Lo spettacolo nasce infatti da un lungo lavoro di interviste, incontri e testimonianze con pazienti, famiglie, medici e ricercatori.

Il risultato è una storia profondamente umana che parla di malattia, cura, consapevolezza e prevenzione, con l’obiettivo di contribuire alla cultura della prevenzione attraverso il teatro.

La sua rappresentazione vuole anche essere veicolo di promozione e racconto di un’iniziativa a sostegno dei progetti di umanizzazione della Rete senologica/Breast Unit della APSS di Trento. Chiunque lo desideri può fare la sua donazione a favore di APSS con modalità PagoPA con causale “PER BREAST UNIT OSPEDALE DI TRENTO”. Arditodesìo fa la sua parte devolvendo una quota degli incassi derivanti dalla vendita di questo spettacolo!

CREDITI

Contributo medico e scientifico della Dott.ssa Antonella Ferro, oncologa responsabile del Centro di Senologia/Breast Unit della APSS della provincia di Trento

Contributi video di Maria Eugenia D’Aquino, Annig Raimondi, Riccardo Magherini, Laura Anzani, Ettore Distasio e Mauro Negri. Foto Elisa Vettori.

In collaborazione con Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento, Breast Unit, LILT Trento, Teatro Portland, Università di Trento, Trekking Rosa – Con il patrocinio di Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trento – Con il supporto di Provincia Autonoma di Trento, Regione Autonoma Trentino Alto Adige, Cassa di Trento.

Consigliato ad adulti/ragazzi 15 +

Tematiche trattate: malattia, cura, approfondimento medico scientifico, comunicazione della scienza, testimonianza reale, prevenzione, solidarietà

Lingua italiana.

Biglietti disponibile online https://www.vivaticket.com/it/ticket/se-no/316178

Convenzioni: LILT, Carta Giovani Nazionale, Universitari, Ri-Ciak, Carta Disability, Slowerona, RSVP-Rete Spettacolo Verona Professionisti, Confartigianato, Verona Card, Gulliver Travel Books, CRAL BANCO BPM, ORA PER ORA APS, FABI, SPID CGIL, Camplus, AICS.

Studenti con badge scolastico: 5€

Prenotazioni e info su Whatsapp 3400523801