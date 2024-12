“Testimone d’Accusa” con Vanessa Gravina e Giulio Corso

Proseguono le date prosa al Teatro Salieri di Legnago. Il prossimo appuntamento sarà con due amati e carismatici attori: Vanessa Gravina e Giulio Corso in Testimone d’accusa, magistrale dramma giudiziario di Agatha Christie. Lo spettacolo, nell’adattamento di Geppy Gleijeses, sarà in scena al Salieri venerdì 6 dicembre, ore 20:45.

È il dramma giudiziario per eccellenza. Colpi di scena, intrighi, simulatori occulti, assassini e grandi avvocati. La commedia Testimone d’accusa arriva al Teatro Salieri di Legnago venerdì 6 dicembre, ore 20:45, e vede come protagonisti due amati e carismatici attori: Vanessa Gravina e Giulio Corso. L’opera più famosa di Agatha Christie, nell’adattamento di Geppy Gleijeses, non verte tanto sulla psicologia dei personaggi, quanto sulla perfezione del meccanismo, con una costruzione giudiziaria di impressionante precisione e verità. E, come spesso accade nelle opere della Christie, tutto parte con una donna tradita da un uomo più giovane. Leonard Volpe viene, infatti, arrestato per l’omicidio della sua amante, l’anziana e benestante Emily French la quale, ignara lui fosse sposato, lo aveva nominato come principale erede. Quando però l’uomo adultero si ritrova a processo è proprio la moglie tradita, l’austriaca Romaine Heilger, la principale testimone dell’accusa. Ma ciò che tiene lo spettatore costantemente con il fiato sospeso è il susseguirsi di imprevisti, in un testo che non concede tregua alla tensione e affonda come una lama nella schiena di chi osserva. A rimarcare ulteriormente il realismo sul palcoscenico del Salieri sarà installata una macchina stenografica autentica del 1948 che scriverà tutti i verbali a processo e sei giurati che verranno scelti dal pubblico.

In scena, nei panni di Romaine, Vanessa Gravina. Attrice e regista teatrale italiana, Gravina entra nel mondo dello spettacolo giovanissima, negli anni ’80, affermandosi fin da subito nel piccolo e grande schermo. Ricopre infatti ruoli in Abbronzatissimi 2, CentroVetrine, Gente di Mare o ancora Un caso di coscienza, e lavora in decine di rappresentazioni teatrali. Tra gli ultimi ruoli, quello nella serie tv Il Paradiso delle Signore, che le ha conferito ancor più notorietà. Insieme a lei Giulio Corso, classe 1989, con alle spalle film come Mafia Mamma, Maschile Plurale, e serie televisive tra cui Signora Volpe e I Leoni di Sicilia.

Biglietti e abbonamenti. I biglietti sono disponibili online al link https://www.boxol.it/TeatroSalieri/it/event/testimone-daccusa/544372 o alla biglietteria del Teatro Salieri, aperta dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00. Nei giorni di spettacolo resterà aperta anche un’ora prima della rappresentazione. Lo spettacolo fa parte dell’abbonamento prosa, che oltre a Testimone d’accusa comprende le date: Anatra all’arancia con Emilio Solfrizzi (mercoledì 15 gennaio), Ti sposo ma non troppo con Vanessa Incontrada (domenica 9 febbraio), Ciarlatani con Silvio Orlando (mercoledì 5 marzo) e Il Malloppo con Marina Massironi (sabato 29 marzo).