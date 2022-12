“Un Natale d’Amore” a Bussolengo

Bussolengo dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 organizza un mese di appuntamenti per vivere il Natale le feste natalizie tra spettacoli, mercatini, concerti, spettacoli e iniziative culturali.

Tutto il programma della manifestazione

Giovedì 8 dicembre

08:00 – 13:00 | Storico mercato ambulante del giovedì

10.30 | Visita alla chiesa di San Salvar. Ritrovo alla biblioteca comunale. Info e prenotazione obbligatoria al 338610020

15:00-18:00 | Spettacolo itinerante degli Zampognari con i loro suoni natalizi

17:00 | Inaugurazione di “Un Natale d’amore” con accensione delle luminarie, la compagnia delle mascotte Prezzemolo, Baldo, Pradabella e Teddy e la presenza del Corpo Bandistico Città di Bussolengo. A seguire il coro “Ok Mama” per rivivere i canti natalizi.

18:30 | Degustazione offerta di risotto

Sabato 10 dicembre

15:00 | Parte la corsa del Babbi! Ritrovo alle 14:30

10:00 – 19:00 | Mercatino natalizio dei sapori e colori in Via Mazzini e Piazza XXVI Aprile

14:30 – 17:30 | Spettacolo per i nostri bambini. Magia, bolle di sapone, palloncini e giocoleria

Domenica 11 Dicembre

10:00 – 17:00 | I meravigliosi disegni dei Madonnari

10:00 – 19:00 | Mercatino natalizio dei sapori e colori in Via Mazzini e Piazza XXVI Aprile

10:00 – 19:00 | Festival dell’Handmade – I nuovi Creativi, in Piazzale Vittorio Veneto

15:00 | Santa Lucia e il Castaldo incontrano i bambini nelle vie del centro

14:30 – 17:30 | Spettacolo per i nostri bambini. Magia, bolle di sapone, palloncini e giocoleria

Giovedì 15 dicembre

08:00 – 13:00 | Storico mercato ambulante del giovedì

Sabato 17 dicembre

10:00 |“Storie sotto l’albero” Letture per genitori e bambini 0-6 anni a cura del Gruppo lettrici

volontarie Nati per leggere di Bussolengo. In Piazza XXVI Aprile

15:00 – 18:00 | Spettacolo itinerante degli Zampognari con i loro suoni natalizi

09:00 – 21:00 | Truck Look Camion Christmas Show in Piazzale Vittorio Veneto

15:00 | Spettacolo con i burattini in Piazza XXVI Aprile

15:00 | Visita alla chiesa di San Valentino e al chiostro dei Padri Redentoristi. Ritrovo alla biblioteca

comunale. Rientro per le ore 17. Info e prenotazione obbligatoria al 3479881377

Domenica 18 dicembre

10:00 | Visita alle chiese di San Valentino e San Rocco. Ritrovo alla biblioteca comunale. Rientro

per le ore 12. Info e prenotazione obbligatoria al 3479881377.

10:00 – 19:00 | Festival dell’Handmade – I nuovi Creativi, in Via Mazzini

14:30 – 17:30 | Spettacolo per i nostri bambini. Magia, bolle di sapone, palloncini e giocoleri.

Trampolieri nel centro storico

16:00 – 17:00 | Coro Natalizio nel centro storico

17:00 | Tradizionale concerto di Natale del Corpo bandistico Città di Bussolengo presso la sala Aida dell’Hotel Montresor Tower

Martedì 20 dicembre

10:00 – 12:00 | I bimbi delle scuole primarie appendono i loro pensieri d’amore all’albero

dell’Eternamore. Anche tu puoi farlo, quando vuoi. In Piazza XXVI Aprile

Mercoledì 21 dicembre

17:00 | Din Don Dan il Natale dei bambini! Uno spettacolo dedicato ai più piccoli con la

partecipazione del Babycoro di Verona, animazione e cioccolata calda offerta dagli Scottish Birati!

In collaborazione con Flover. Sala polivalente ex Bocciodromo, Str. di S. Vittore.

Giovedì 22 dicembre

08:00 – 13:00 | Storico mercato ambulante del giovedì

Venerdì 23 dicembre

10:00 – 19:00 | Mercatino natalizio dei sapori e colori in Via Mazzini e Piazza XXVI Aprile

20:30 | Grande Concerto per il Natale con il coro e l’orchestra dell’Associazione Mito’s

nella Chiesa di Santa Maria Maggiore

Sabato 24 dicembre

10:00 – 19:00 | Mercatino sapori e colori in Via Mazzini e Piazza XXVI Aprile

Lunedì 26 dicembre

10:00 – 19:00 | Mercatino sapori e colori in Via Mazzini e Piazza XXVI Aprile

Giovedì 29 dicembre

08:00 – 13:00 | Storico mercato ambulante del giovedì

Giovedì 5 gennaio

08:00 – 13:00 | Storico mercato ambulante del giovedì

Venerdì 6 gennaio

18:30 | El Bruiel dela Vecia San Vito al Mantico

19:00 | El Bruiel dela Vecia Sede Alpini di Bussolengo

19:00 | El Bruiel dela Vecia Ca’ Filippi