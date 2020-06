Un “Romeo e Giulietta” totalmente fuori dagli schemi al Teatro Romano

PRIMA NAZIONALE

con Francesco Scimemi, Valeria Raimondi, Enrico Castellani, Luca Scotton_produzione Teatro Stabile di Bolzano/Teatro Stabile del Veneto

Un “Romeo e Giulietta” totalmente fuori dagli schemi, che dal testo shakespeariano distilla i soli dialoghi tra i due innamorati, pochi ma intensissimi, sovrapponendoli ad una sorta di autobiografia essenziale e quotidiana di due mostri sacri del teatro italiano come Paola Gassman e Ugo Pagliai. L’età dei protagonisti cambia, ma il binomio Amore e Morte resta inesorabilmente presente.

