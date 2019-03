Una giornata di scambio e condivisione con il Giroabito all’Opificio dei Sensi

Una giornata di scambio e condivisione in piena libertà, per dare nuova vita a tanti capi di abbigliamento che da troppo tempo rimangono inutilizzati nell’armadio. E per sensibilizzare sul consumismo che troppo spesso caratterizza il nostro modo di acquistare vestiti oggi, favoriti da tante marche di abbigliamento che offrono prodotti a basso costo.

Con la fast fashion si producono sempre più vestiti “usa e getta”, indossati solo in poche occasioni e poi lasciati impolverare o gettati come rifiuti.

Il circolo vizioso del produrre-acquistare-sprecare è ormai una mina impazzita, noi del GIROABITO proponiamo un’alternativa facile, divertente, gratuita e sostenibile per dare una svolta green ai nostri armadi.

COME FUNZIONA?

È più semplice di quanto sembri!

Apri gli armadi di casa, seleziona i vestiti che non usi più ma ancora in ottime condizioni; proponi di fare la stessa cosa ai tuoi amici; vieni con loro, e i vestiti scelti, sabato alle 17.

Gli abiti raccolti verranno disposti per stagioni e taglie e, con musica live in sottofondo, verranno scambiati tra i partecipanti.

Lo scambio è libero, puoi portare all’evento e tornare a casa con ciò che vuoi. I vestiti diventano così degli intermediari tra di noi per trascorrere un aperitivo sostenibile.

E se non fosse abbastanza…

Nello staff ci saranno anche i ragazzi del VESTIFICIO, MERCATINO DI ABITI USATI progetto di Opificio dei Sensi organizzato da persone con sindrome di down.

DOVE?

Nel bellissimo spazio dell’Opifico dei Sensi, cooperativa sociale che si occupa da anni di sostenibilità nei nostri territori. Se volete potrete vedere e gustare voi stessi, cena su prenotazione con buonissimo cibo vegetariano. Ampio parcheggio all’esterno.



INGRESSO LIBERO

Non è richiesta alcuna iscrizione

Si paga solo ciò che si consuma al bar o al ristorante.

Dalle 17 alle 19 ~ SWAP PARTY ~

Orario aperitivo: musica dal vivo con i LIVIDI VIVIDI al ritmo del rock’n’roll.