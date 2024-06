“Viva la Puglia” a Bussolengo

La Festa dedicata alla Puglia in programma dal 7 al 9 Giugno 2024 a Bussolengo nasce per far rivivere i colori, i suoni, i profumi della Regione con prodotti tipici del territorio.

Grande spazio verrà dato alle ricette e alle tradizioni enogastronomiche e si potranno gustare le prelibatezze della Puglia: orecchiette, grigliate, puccia, bombette, mozzarelle, pasticciotti e tanto altro.

In occasione dell’evento si potrà assistere e partecipare gratuitamente ad esibizioni di pizzica, balli e canti della tradizione pugliese.

Laboratori di pizzica e tamburello gratuiti dalle ore 16 alle 18 di sabato e domenica.



Cosa troverete:

– Street Food con cibi Pugliesi e prodotti tipici

– Birra artigianale e Folclore

– Area coperta attrezzata con tavoli e sedie per mangiare

– Intrattenimento, musica e balli tipici



Orari: 10.00-24.00, aperti a pranzo e cena.