Concerto di Zucchero a Verona

Adelmo Fornaciari, meglio conosciuto come Zucchero, torna all’anfiteatro romano dell’Arena di Verona per dieci nuove date nel 2020.

IL RITORNO DI ZUCCHERO

10 nuovi imperdibili show all’Arena di Verona per Zucchero.

Legati da tempo da un rapporto speciale, si riconferma ancora una volta la grande intesa tra ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI e la Città di Verona, che ospiterà in esclusiva nell’anfiteatro veronese gli unici 10 concerti che l’artista terrà in Italia nel 2020, a partire dal 22 settembre.

Dopo le 7 date sold out del “Chocabeck Tour” nel 2011 e i 22 show realizzati durante il “Black Cat World Tour” tra il 2016 e il 2017, ZUCCHERO sceglie di nuovo l’Arena di Verona, per lui «uno dei più bei posti al mondo per fare musica», come unica tappa italiana del suo prossimo tour mondiale.

Questi gli appuntamenti in programma in Italia nel 2020:

Le date:

22, 23, 25, 26, 27, 29, 30 settembre

2, 3 e 4 ottobre

Verona, Arena

Le prevendite delle date annunciate sono disponibili su TicketOne.



Adelmo Fornaciari, meglio conosciuto come Zucchero (il soprannome utilizzato dalla sua maestra delle elementari), e originario di Reggio Emilia. L’ultima volta che e stato a Verona era il 2011, nel giorno del suo compleanno, che ha festeggiato proprio all Arena di Verona. E uno degli artisti italiani che ha venduto il maggior numero di dischi e vanta collaborazioni con numerosissimi artisti internazionali, da Eric Clapton a Luciano Pavarotti.

Nella vita ha fatto di tutto: diplomato come perito elettronico, ha lavorato come tornitore, salumiere e fornaio. Non ha mai finito la facolta di Veterinaria, nonostante i 39 esami superati su 51, poiche la sua vera passione e la musica. Una passione ampiamente ripagata dal successo e l’affetto dei fan da tutto il mondo. E famosa la sua passione per i cappelli: dichiara di averne 350 e gli sono valsi il soprannome di “the italian mad hatman“.