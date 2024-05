Festa degli Asparagi a Cavaion Veronese

Torna la Festa degli Asparagi e si… sposa anche quest’anno con la Fogassa!

Il Comune di Cavaion Veronese e la Pro Loco San Michele di Cavaion V.se, rinnovano l’appuntamento con la tradizionale “Festa degli Asparagi”, giunta alla 54esima edizione, che si terrà dal 10 al 19 maggio nell’area dell’Arena e della Corte Torcolo.

Grazie al sostegno del Comune di Cavaion Veronese, delle Associazioni e degli Sponsor, anche quest’anno si potrà onorare l’ortaggio vanto del territorio, l’asparago, a partire dal concorso di sabato 29 aprile.

PROGRAMMA 54esima FESTA DEGLI ASPARAGI

Giovedì 9 Maggio

Ore 20.00: Cerimonia di premiazione del concorso “54° Asparago d’Oro”

A seguire cena ‘Trionfo d’asparago’ (su invito)

Tensostruttura al Teatro Arena Torcolo

Venerdì 10 Maggio

Ore 19.00: apertura cucine tipiche del territorio, Teatro Arena Torcolo

Ore 22.00: Jack Graffiti, Garage Rock, Corte Torcolo

Sabato 11 Maggio

Ore 19.00: Apertura cucine tipiche del territorio, Teatro Arena Torcolo

Ore 22.00: We Are Two Dots, Acoustic duo, Corte Torcolo

Domenica 12 Maggio

Novità – Ore 8.30: 1° Edizione “Gardaccia”, cicloturistica storica con bici d’epoca, percorsi di 45 e 80 km con partenza e arrivo in Corte Torcolo, organizzazione Giomas SSD e Verona Eroica SSD. Iscrizioni su gardaccia.org.

Ore 9.00: Passeggiata “A spasso fra vigne e… altro” con il CTG El Preon, percorso eno-cultural- astronomico nella campagna cavaionese con degustazione.

Ritrovo e iscrizioni in Via della Vionda (campo tamburello), contributo 5,00€, prenotazione obbligatoria (340 8258834)

Ore 12.00: Apertura cucine tipiche del territorio, Teatro Arena Torcolo

Ore 22.00: DJ Umbe, Club Dj + Early Birds, Classic Rock, Corte Torcolo

Lunedì 13 Maggio

Ore 19.00: Apertura cucine tipiche del territorio, Teatro Arena Torcolo

Ore 22.00: Assicuratori, Pop-rock presso Corte Torcolo

Mercoledì 15 Maggio

Ore 20.30: 8° Concorso di risotti “Chicco d’Oro” a cura della ProLoco San Michele con la collaborazione del Consorzio Vini Bardolino e dell’IPSAR “Luigi Carnacina” – Posti non più disponibili

SECONDA SETTIMANA // 2° “FOGASSA DAY”

Venerdì 17 Maggio

Ore 19.00: Apertura cucine tipiche del territorio, Teatro Arena Torcolo Serata dedicata al 20° anniversario della società Tobia Basket Cavaion

Ore 22.00: T-One, Cover band, Teatro Arena Torcolo

Sabato 18 Maggio

Ore 19.00: Apertura cucine tipiche del territorio, Teatro Arena Torcolo

Ore 22.00: 3 di Picche, Acoustic trio, Corte Torcolo

Domenica 19 Maggio

Ore 9.00: Caccia al Tesoro, partenza da Piazza del Municipio, iscrizioni: [email protected]

Ore 12.00: Apertura cucine tipiche del territorio, Teatro Arena Torcolo

Ore 15.00: Corsa ciclistica cat. Allievi “61^ Coppa Città di Cavaion” – “1° Trofeo Pro Loco San Michele”, organizzazione Giomas SSD con il contributo di Biciclub Cavaion

Ore 19.00: Esibizione Majorettes “Le Perle di Cavaion”, Piazza del Municipio

Ore 22.00: Seattle Calling, Grunge Rock, Corte Torcolo

Tutti gli eventi si svolgono presso il Teatro e la Corte Torcolo, in Via Vittorio Veneto 1, salvo diversa indicazione.

Nell’area del mercato, in Via Palafitte, dal 10 al 13 maggio sarà aperto il lunapark.

Il Museo Archeologico, in Via Fracastoro 8, dal 10 al 13 maggio sarà aperto dalle 19.00.

Il programma eventi sarà disponibile anche con eventuali aggiornamenti all’indirizzo: