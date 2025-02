“…Fino alle stelle!” al Teatro Peroni

“Evoluzioni”, la stagione teatrale del Comune di San Martino Buon Albergo a cura di Ippogrifo Produzioni presenta “… fino alle stelle!”.

“E mica ti cade dal cielo, sai? La felicità, quella… te la devi conquistare!”

Così Tonino, cantastorie siciliano dall’animo poetico, musicista istrionico e affabulatore, convincerà Maria, fanciulla dal temperamento apparentemente mite, ancora ignara del suo straordinario talento, a seguirlo in un’impresa a dir poco improbabile: scalare l’intero Stivale alla ricerca di fama e gloria per arrivare… fino alle stelle! Un sogno ardito e un po’ folle. Soprattutto negli anni ’50, in Sicilia e senza un soldo in tasca.

Ma talvolta è necessario avere il coraggio di sfidare la sorte per cercare di realizzare i propri sogni, anche a costo di apparire degli illusi. Così, Tonino e Maria, piombati casualmente l’uno nella vita dell’altra, decidono di intraprendere il viaggio. Un viaggio non solo lungo tutta la penisola attraverso regioni, dialetti e leggende, ma anche dentro loro stessi, un viaggio fatto di momenti privati, piccoli dissapori e comiche gelosie.

I talentuosi Agnese Fallongo e Tiziano Caputo recitano, cantano e suonano, dando vita a un caleidoscopio di dialoghi, battute e canzoni che ci consegna un affresco del nostro bellissimo Paese. Ci stupiscono e meravigliano con il loro destreggiarsi tra i diversi dialetti che, lungo il loro viaggio, scorrono veloci.

Una commedia musicale romantica, commovente e insieme esilarante per trascorrere insieme gli ultimi giorni dell’anno.

di e con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo

coordinamento creativo Adriano Evangelisti

regia Raffaele Latagliata

accompagnamento musicale dal vivo Tiziano Caputo

elementi scenografici Andrea Coppi

movimenti coreografici Annarita Gullaci

costumi Giorgia Marras

produzione Teatro de Gli Incamminati

in collaborazione con ARS Creazione e Spettacolo