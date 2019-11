Lo spettacolo Calcinculo in scena al Teatro Nuovo di Verona

Calcinculo è uno spettacolo dove le parole prendono la forma della musica. Dove la musica prende la forma delle parole. Uno spettacolo in cui musica e teatro si contaminano e dialogano in modo incessante e vertiginoso.

Calcinculo è uno spettacolo che vuole fotografare il nostro oggi. Le sue perversioni e le sue fughe da se stesso. La sua incapacità di immaginare un futuro, di sognarlo, di tendere verso un ideale, di credere. Con questo spettacolo intendiamo raccontare il mondo che ci circonda con il nostro sguardo tagliente, dolente ed ironico. Calcinculo incarna ed esprime la nostra visione divergente del panorama mondo a partire dal nostro micromondo per arrivare ad essere specchio di scenari che ci appaiono continuamente vicinissimi e lontanissimi assieme.

Di e con: Enrico Castellani e Valeria Raimondi

Con: Luca Scotton

Musiche: Lorenzo Scuda

Fonico: Luca Scapellato

Direzione di scena: Luca Scotton

Produzione: Babilonia Teatri, La Piccionaia

Coproduzione: Operaestate Festival Veneto

Scene: Babilonia Teatri

Ingresso posto unico numerato 15 € / ridotto 12 €