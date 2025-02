“Mr. Ping Pong” al Teatro Peroni

“Evoluzioni”, la stagione teatrale del Comune di San Martino Buon Albergo a cura di Ippogrifo Produzioni presenta “Mr. Ping Pong”, un evento speciale per tutta la famiglia fuori abbonamento.

Più che uno spettacolo è un inno al rimbalzo ed alle sue infinite possibilità: un tributo allo sport, una parodia della competizione sfrenata tra avversari, un ritratto grottesco dello sportivo bello e perfetto, con i suoi infiniti tic e le segrete scaramanzie.

Ma chi è “Mr. Ping Pong”?

Lui è il più grande giocatore al mondo di Ping Pong.

Lui è una leggenda vivente.

Lui in Cina è venerato come un Dio.

Chi avrà, tra il pubblico, il coraggio di sfidarlo?

Solo su prenotazione

sms e whatsapp 349 66 25 771

mail [email protected]

MR. PING PONG

di e con Paolo Piludu

messa in scena Domenico Lannutti

costruzione del personaggio Giuliana Musso

costumi: Ago nel pagliaio sartoria Creativa

collaborazione eso-tecnica: Mago Magilla https://soundcloud.com/mago-magilla

residenza artistica: Teatro Murialdo di Torino

in collaborazione con: CITA – Coop.Italiana Artisti

Contributi Fotografici: Pan Ray Photography – Sandrino Photographer

Mr Ping Pong

Mr. Ping Pong è uno spettacolo Clown, incentrato tutto sulla forza espressiva e la stravaganza del personaggio protagonista, un fantomatico quanto improbabile campione sportivo che attraverso il linguaggio non verbale e una serie di ritmi improvvisati musicali porta in scena una vera e propria sfida a colpi di racchetta.

Grazie al coinvolgimento del pubblico chiamato a giocare e ad alcuni virtuosismi di giocoleria ed equilibrismo, Mr. Ping Pong riesce a trasformare una sfida sportiva in un evento spettacolare che vedrà trionfare la risata, come unico vero vincitore della partita. Lo spettacolo vede in scena l’attore Paolo Piludu, diretto dal regista di fama internazionale Domenico Lannutti.

Lo spettacolo ha debuttato al Teatro Murialdo di Torino il 21 Febbraio 2020, dopo una residenza artistica di 4 settimane.

Nel 2020 Mr. Ping Pong ha vinto il premio internazionale di Circo-Teatro “Emilio Vassalli”

Nel 2022 è stato selezionato dal prestigioso Krystallpalast Varietè di Leipzig

Dal 2023 lo spettacolo è in co-produzione con la “Compagnia Nando & Maila”

Nel 2023 spettacolo vincitore di Trampolino Vetrina 2023, indetto da A.C.C.I. – Associazioni Italiana Circo Contemporaneo

Nel 2023 ha avuto la fortuna di lavorare per un mese con Giuliana Musso sul personaggio di ‘Mr. Ping Pong’. Il lavoro si è svolto nelle sale prove di Stivalaccio Teatro e si è rivolto principalmente sulle prospettive comiche del personaggio, sull’essere attore, sul rapporto con il pubblico, la provocazione

Dal 16/02/2024 al 22/06/2024 “Mr. Ping Pong” sarà protagonista nella produzione “RISKANT”. Spettacolo di CircoTeatro del Krystallpalast Varietè