“Quel diavolo di Arlecchino” di e con Paolo Rech al Teatro Peroni

Si chiude con un appuntamento speciale la stagione teatrale Evoluzioni, promossa dal Comune di San Martino Buon Albergo con la direzione artistica di Ippogrifo Produzioni: sabato 28 marzo alle 16.30, il Teatro Peroni ospiterà “Quel diavolo di Arlecchino”, spettacolo di maschere e burattini di e con Paolo Rech. Un appuntamento fuori abbonamento pensato per coinvolgere grandi e piccoli in un pomeriggio di autentica magia teatrale.

Alichino, Harlequin, Hellequin, Herlaking: tanti nomi per un unico personaggio dalle origini diaboliche. Prima di diventare il servitore bonaccione e un po’ sciocco che tutti conoscono, Arlecchino ha avuto un passato glorioso tra le schiere infernali: i suoi antenati guidavano la Caccia Selvaggia, una mitologica masnada di spiriti ed animali feroci che terrorizzava le notti alpine e del nord Europa.

Lo spettacolo rivede le origini della maschera più famosa del mondo con uno sguardo moderno e ironico, utilizzando le tecniche della Commedia dell’Arte e del teatro dei burattini della tradizione veneta, in un linguaggio semplice e divertente adatto a tutti.

Paolo Rech è una delle voci più originali del teatro di figura italiano. Laureato in lingue e letterature straniere e burattinaio professionista dal 2004, ha portato le maschere italiane in tutto il mondo, partecipando a prestigiosi festival internazionali e collaborando con scuole, ambasciate e istituti di cultura. La sua presenza sui palcoscenici internazionali spazia da Argentina ad Armenia, dal Brasile alla Svezia, dalla Spagna all’Inghilterra, fino a Guatemala e Bolivia, dove attraverso progetti di solidarietà ha portato il sorriso a centinaia di bambini.

Vincitore di numerosi premi e riconoscimenti ufficiali, Rech è anche direttore artistico di rassegne e festival in Veneto e Trentino.

Uno spettacolo da non perdere: 50 minuti di teatro vivo, ironia e meraviglia, pensati per un pubblico dai 4 ai 99 anni.

Biglietti

Intero: 7 euro

Ridotto: 3 euro

Info e prenotazioni

www.ipogrifoproduzioni.com