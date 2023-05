Sapori di Puglia a Legnago

Tornano a grande richiesta con la bella stagione gli appuntamenti enogastronomici all’aperto nel cuore di Legnago: da Giovedì 18 a Domenica 21 Maggio 2023 in scena l’11° edizione di Sapori di Puglia, il format itinerante dedicato alla cucina pugliese, per un weekend lungo quattro giornate da non perdere presso la centrale Piazza Garibaldi.

Siete pronti a gustare la tradizione con cacio impiccato, pane di Altamura, bombette di carne con capocollo, pasticciotti dolci, carne alla griglia, pittule di ogni tipo, torcinelli di agnello, pomodori secchi e tante altre golosità?

Cosa troverete:

CUCINA PUGLIESE TRADIZIONALE

SERVIZIO BAR & RISTORAZIONE

MARKET DI PRODOTTI TIPICI

ASPORTO & TAKE-AWAY

INGRESSO GRATUITO

AREA RELAX CON TAVOLI

Orari:

Giovedì e Venerdì dalle h.18:00 // Venerdì & Sabato dalle h.11:00 (attivi a pranzo e cena con orario continuato).

Con il Patrocinio del Comune di Legnago

Un evento organizzato da ViviLegnago in collaborazione con Italia on The Road – Cibo Da Strada

Powered by Via Audio > http://www.viaaudio.it/street-food/

Info: info@viaaudio.it //

0362 1827760 – 346 5308662