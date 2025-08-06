Torna il “Settembre Colognese 2025” dal 29 agosto al 8 settembre 2025 e la 130esima fiera agricola, artigianale, commerciale e del tempo libero dal 5 all’8 settembre 2025.

Programma

Venerdì 29 Agosto

Dalle ore 20.00 – Piazza Mandamento

“Calcio balilla umano” a cura di “Tu Guido Osteria”

Sabato 30 Agosto

Dalle ore 21.00 – Piazza Mandamento

“COCO CHE TE CONTO”, conduce Cocò.

Comicità, musica e balli

Con la partecipazione di:

Giulia Gioetto – cantautrice, Giada Agasucci – cantante, Veronica e Michele – musicisti,

Marco e Francesco – comici e presentatori, DJ Set.

Domenica 31 Agosto

Ore 17.00 – Sottoscrizione del Duomo

Inaugurazione mostra “I Dogi Veneti, Il dominio di Padova”

Esposizione di disegni a cura degli studenti del Liceo artistico “G. Cotta”

La mostra proseguirà nei giorni successivi e sarà visitabile dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Viaggio musicale con il Complesso Vocale Femminile del Liceo Musicale “Cotta” di Legnago diretto da Patrizia Arduini, Stefania Bosso e voci soliste di Angela Andreoli, Eleonora Gazzani, Marta Faccin, Sara Nascenti. Al pianoforte Giada Biasi.

Ore 21.00 – Piazza Duomo

CONCERTO OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRÈ

Gruppo “Mercanti di Fiera 2.0” Andrea Filippi.

Giovedì 4 Settembre

Dalle ore 21.00 – Piazza Capitaniato – Corso Guà

In caso di pioggia: tensostruttura Area Gas

4° FESTIVAL DELLO SPORT

Esibizione e interattiva attività sportive con le società locali.

Venerdì 5 Settembre

Ore 18.00 – Piazza Capitaniato (fino all’8 settembre)

Mostra fotografica e mostra di modellismo.

Apertura della 130ª Fiera Agricola, Artigianale, Commerciale e del Tempo Libero con aree dedicate a:

– Motori agricoli e automobili

– Macchine movimento terra, attrezzature e macchine d’epoca

– Area fieristica

– Area sportiva

– Area gastronomica

Ore 21.00 – Piazza Duomo

“MARCO & FRANCESCO” Gran Cabaret Show

Sabato 6 Settembre

Dalle ore 9.00 – Corso Guà

APERTURA DELLA 130ª FIERA AGRICOLA, ARTIGIANALE, COMMERCIALE E DEL TEMPO LIBERO con:

– La Fiera: Associazione Regionale Apicoltori del Veneto

– Le Carrozze d’epoca: Associazione Regionale Apicoltori del Veneto

– Mostra statica di trattori d’epoca

– Il “Mercato dell’Antiquariato”

– Mostra micologica a cura del gruppo “Le Cesene” di Arzignano

– Esibizione sportiva e attività interattive

– Esposizione dei trattori Lamborghini

A cura di Scuole, Alpini, Protezione Civile, Carabinieri, Vigili del Fuoco, World Wigmam Circuit

Dalle ore 17.00 – Piazza Duomo

Apertura Area Gastronomica

Ore 21.00 – Piazza Duomo

“ROCKOPERA” – Cristian Ricci Gospel Ensemble, Elisa Chiarcos, Dirige Loric Cafiero

Domenica 7 Settembre

Dalle ore 9.00 – Corso Guà

APERTURA DELLA 130ª FIERA AGRICOLA, ARTIGIANALE, COMMERCIALE E DEL TEMPO LIBERO con:

– Mostra d’arte

– Mostra micologica

– Esposizione trattori e macchine agricole

– Esibizione sportiva e attività interattive

Ore 09.00 – Piazza Mandamento

Raduno auto e moto d’epoca a cura del Club Auto e Moto d’Epoca “San Giovanni Ilarione”

Ore 09.30 – Piazza Matteotti

Raduno mezzi storici militari a cura del Club “Scaligeri Storico” APS di Cologna Veneta

Ore 21.00 – Piazza Duomo

SERATA DANZANTE CON “MARCO E NIAGARA”

Lunedì 8 Settembre

Dalle ore 9.00 – Corso Guà

APERTURA DELLA 130ª FIERA AGRICOLA, ARTIGIANALE, COMMERCIALE E DEL TEMPO LIBERO con:

– Mostra d’arte

– Mostra micologica

– Esposizione trattori e macchine agricole

– Esibizione sportiva e attività interattive

Ore 10.30 – Piazza Matteotti

Progetto “Calzatura sostenibile”

a cura del CFP “Centro Produttività Veneto” di Montagnana.

Ore 16.00 – Piazza Matteotti

Esibizione Majorettes e Banda Musicale di Cologna Veneta

Ore 21.00 – Piazza Duomo

SERATA DANZANTE CON L’ORCHESTRA “OMAR CODAZZI”

TUTTI GLI SPETTACOLI SONO AD INGRESSO GRATUITO

PESCA DI BENEFICENZA

Venerdì 29 e sabato 30 agosto – Pesca straordinaria organizzata da Circolo NOI

Da sabato 6 a lunedì 8 settembre – presso la Sala Polivalente

Il ricavato verrà devoluto per opere parrocchiali.

MOSTRA D’ARTE

A cura dell’associazione artistica culturale “L’Estro”

Sala Espositiva del Teatro Comunale – dal 6 all’8 settembre

Orari: 9.00 – 12.00 e 16.00 – 22.00

MOSTRA MICOLOGICA

Gruppo Micologico “Le Cesene” – Sala Mostre del Circolo NOI

Dal 6 all’8 settembre – Orari: 9.00 – 12.00 e 16.00 – 22.00

TORNEI

Torneo 7 Pulcini e 7 Lupetti – sabato 6 e domenica 7 settembre (Stadio Comunale)

2° Memorial Egidio Lodi

3° Memorial Egidio Rizzi

3° Memorial Don Antonio Bellini

MUSEO CIVICO

Apertura straordinaria

Orari: Sabato 6 e domenica 7 – dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00

A cura dell’Associazione “Amici del Museo Civico G. Bergamini”

VISITE GUIDATE

Visite guidate alla Chiesa di Santa Maria Assunta

Orari: sabato 6 e domenica 7 – dalle 15.00 alle 17.30

A cura della Parrocchia

TOUR IN BICICLETTA SULLE TERRE DEL DUCA

Domenica 7 settembre ore 10.00

Iscrizione gratuita – partenza da Piazza Matteotti

Durata: 1h circa

A cura di Coldiretti Verona – Campagna Amica

COLOGNA TRANING CUP FEMMINILE

Dal 29 agosto al 1° settembre 2025 – Palazzetto dello Sport

Torneo nazionale categoria Under 15 femminile

NEGOZI APERTI – GRANDIOSO LUNA PARK NEL PARCHEGGIO EX PASQUALINI

www.prolococolognaveneta.it

facebook: Pro Loco Cologna Veneta