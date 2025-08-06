>
Settembre Colognese 2025
-
Inizio
29 Agosto 2025
Tutto il giorno
-
Fine
8 Settembre 2025
Tutto il giorno
-
Cologna Veneta
Piazza Capitaniato, 1, 37044 Cologna Veneta VR
Torna il “Settembre Colognese 2025” dal 29 agosto al 8 settembre 2025 e la 130esima fiera agricola, artigianale, commerciale e del tempo libero dal 5 all’8 settembre 2025.
Programma
Venerdì 29 Agosto
Dalle ore 20.00 – Piazza Mandamento
“Calcio balilla umano” a cura di “Tu Guido Osteria”
Sabato 30 Agosto
Dalle ore 21.00 – Piazza Mandamento
“COCO CHE TE CONTO”, conduce Cocò.
Comicità, musica e balli
Con la partecipazione di:
Giulia Gioetto – cantautrice, Giada Agasucci – cantante, Veronica e Michele – musicisti,
Marco e Francesco – comici e presentatori, DJ Set.
Domenica 31 Agosto
Ore 17.00 – Sottoscrizione del Duomo
Inaugurazione mostra “I Dogi Veneti, Il dominio di Padova”
Esposizione di disegni a cura degli studenti del Liceo artistico “G. Cotta”
La mostra proseguirà nei giorni successivi e sarà visitabile dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Viaggio musicale con il Complesso Vocale Femminile del Liceo Musicale “Cotta” di Legnago diretto da Patrizia Arduini, Stefania Bosso e voci soliste di Angela Andreoli, Eleonora Gazzani, Marta Faccin, Sara Nascenti. Al pianoforte Giada Biasi.
Ore 21.00 – Piazza Duomo
CONCERTO OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRÈ
Gruppo “Mercanti di Fiera 2.0” Andrea Filippi.
Giovedì 4 Settembre
Dalle ore 21.00 – Piazza Capitaniato – Corso Guà
In caso di pioggia: tensostruttura Area Gas
4° FESTIVAL DELLO SPORT
Esibizione e interattiva attività sportive con le società locali.
Venerdì 5 Settembre
Ore 18.00 – Piazza Capitaniato (fino all’8 settembre)
Mostra fotografica e mostra di modellismo.
Apertura della 130ª Fiera Agricola, Artigianale, Commerciale e del Tempo Libero con aree dedicate a:
– Motori agricoli e automobili
– Macchine movimento terra, attrezzature e macchine d’epoca
– Area fieristica
– Area sportiva
– Area gastronomica
Ore 21.00 – Piazza Duomo
“MARCO & FRANCESCO” Gran Cabaret Show
Sabato 6 Settembre
Dalle ore 9.00 – Corso Guà
APERTURA DELLA 130ª FIERA AGRICOLA, ARTIGIANALE, COMMERCIALE E DEL TEMPO LIBERO con:
– La Fiera: Associazione Regionale Apicoltori del Veneto
– Le Carrozze d’epoca: Associazione Regionale Apicoltori del Veneto
– Mostra statica di trattori d’epoca
– Il “Mercato dell’Antiquariato”
– Mostra micologica a cura del gruppo “Le Cesene” di Arzignano
– Esibizione sportiva e attività interattive
– Esposizione dei trattori Lamborghini
A cura di Scuole, Alpini, Protezione Civile, Carabinieri, Vigili del Fuoco, World Wigmam Circuit
Dalle ore 17.00 – Piazza Duomo
Apertura Area Gastronomica
Ore 21.00 – Piazza Duomo
“ROCKOPERA” – Cristian Ricci Gospel Ensemble, Elisa Chiarcos, Dirige Loric Cafiero
Domenica 7 Settembre
Dalle ore 9.00 – Corso Guà
APERTURA DELLA 130ª FIERA AGRICOLA, ARTIGIANALE, COMMERCIALE E DEL TEMPO LIBERO con:
– Mostra d’arte
– Mostra micologica
– Esposizione trattori e macchine agricole
– Esibizione sportiva e attività interattive
Ore 09.00 – Piazza Mandamento
Raduno auto e moto d’epoca a cura del Club Auto e Moto d’Epoca “San Giovanni Ilarione”
Ore 09.30 – Piazza Matteotti
Raduno mezzi storici militari a cura del Club “Scaligeri Storico” APS di Cologna Veneta
Ore 21.00 – Piazza Duomo
SERATA DANZANTE CON “MARCO E NIAGARA”
Lunedì 8 Settembre
Dalle ore 9.00 – Corso Guà
APERTURA DELLA 130ª FIERA AGRICOLA, ARTIGIANALE, COMMERCIALE E DEL TEMPO LIBERO con:
– Mostra d’arte
– Mostra micologica
– Esposizione trattori e macchine agricole
– Esibizione sportiva e attività interattive
Ore 10.30 – Piazza Matteotti
Progetto “Calzatura sostenibile”
a cura del CFP “Centro Produttività Veneto” di Montagnana.
Ore 16.00 – Piazza Matteotti
Esibizione Majorettes e Banda Musicale di Cologna Veneta
Ore 21.00 – Piazza Duomo
SERATA DANZANTE CON L’ORCHESTRA “OMAR CODAZZI”
TUTTI GLI SPETTACOLI SONO AD INGRESSO GRATUITO
PESCA DI BENEFICENZA
Venerdì 29 e sabato 30 agosto – Pesca straordinaria organizzata da Circolo NOI
Da sabato 6 a lunedì 8 settembre – presso la Sala Polivalente
Il ricavato verrà devoluto per opere parrocchiali.
MOSTRA D’ARTE
A cura dell’associazione artistica culturale “L’Estro”
Sala Espositiva del Teatro Comunale – dal 6 all’8 settembre
Orari: 9.00 – 12.00 e 16.00 – 22.00
MOSTRA MICOLOGICA
Gruppo Micologico “Le Cesene” – Sala Mostre del Circolo NOI
Dal 6 all’8 settembre – Orari: 9.00 – 12.00 e 16.00 – 22.00
TORNEI
Torneo 7 Pulcini e 7 Lupetti – sabato 6 e domenica 7 settembre (Stadio Comunale)
2° Memorial Egidio Lodi
3° Memorial Egidio Rizzi
3° Memorial Don Antonio Bellini
MUSEO CIVICO
Apertura straordinaria
Orari: Sabato 6 e domenica 7 – dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00
A cura dell’Associazione “Amici del Museo Civico G. Bergamini”
VISITE GUIDATE
Visite guidate alla Chiesa di Santa Maria Assunta
Orari: sabato 6 e domenica 7 – dalle 15.00 alle 17.30
A cura della Parrocchia
TOUR IN BICICLETTA SULLE TERRE DEL DUCA
Domenica 7 settembre ore 10.00
Iscrizione gratuita – partenza da Piazza Matteotti
Durata: 1h circa
A cura di Coldiretti Verona – Campagna Amica
COLOGNA TRANING CUP FEMMINILE
Dal 29 agosto al 1° settembre 2025 – Palazzetto dello Sport
Torneo nazionale categoria Under 15 femminile
NEGOZI APERTI – GRANDIOSO LUNA PARK NEL PARCHEGGIO EX PASQUALINI
