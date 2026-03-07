Spettacolo “Don Camillo” al Teatro Peroni

Si avvia alla conclusione la stagione teatrale Evoluzioni, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di San Martino Buon Albergo. Il gran finale è in programma sabato 14 marzo alle ore 21, quando sul palco del Teatro Peroni arriverà “Don Camillo”, produzione della giovane compagnia trevigiana Teatro che Pazzia. Lo spettacolo porta in scena una brillante trasposizione teatrale ispirata al mondo creato da Giovanni Guareschi, restituendo al pubblico l’atmosfera della celebre e amata saga ambientata nella Bassa padana, dove si intrecciano con ironia e profondità i temi della fede, della comunità e del confronto umano. Un omaggio a una delle storie più amate della tradizione italiana, resa celebre anche dal cinema, che continua a parlare al presente con straordinaria attualità. In scena Marco Sartorello, attore, regista e fondatore della compagnia Teatro che Pazzia, che insieme al solido Paolo Rozzi e alla freschezza di Dario Bressan daranno vita a personaggi iconici con sensibilità contemporanea e grande rispetto per l’opera originale.

I biglietti sono disponibili in prevendita sul circuito Verona Boxoffice, tutte le informazioni e il sistema di prenotazione sono dettagliate nel sito ippogrifoproduzioni.com.

Anche questa edizione, Evoluzioni si è distinta per una programmazione originale e ricercata, con titoli proposti spesso in esclusiva e selezionati con attenzione per offrire una proposta capace di coniugare grandi classici, drammaturgia contemporanea e nuove esperienze sceniche, consolidando il Teatro Peroni come punto di riferimento culturale per il territorio veronese e non solo. La direzione artistica a cura di Barbara Baldo si è contraddistinta per un forte ascolto del pubblico e ha messo in campo diverse strategie di public engagement che in questa edizione hanno confermato la forza e la qualità di un progetto culturale capace di crescere insieme al proprio pubblico, registrando un’altissima partecipazione, numerosi appuntamenti sold-out e attirando sempre più spettatori non solo dalla nostra provincia ma da da tutto il Nord Italia.

Sabato 28 marzo alle ore 16.30, sempre al Teatro Peroni, è previsto un appuntamento fuori abbonamento con il teatro per famiglie: “Quel diavolo di Arlecchino”, di e con Paolo Rech. Uno spettacolo pensato per avvicinare anche i più piccoli alla magia del teatro, nel segno della tradizione e del divertimento condiviso.

Con questo appuntamento speciale, Evoluzioni conferma la propria vocazione: essere uno spazio vivo di incontro, scoperta e partecipazione, capace di coinvolgere pubblici diversi e di rafforzare il legame tra teatro e comunità.