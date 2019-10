Spettacolo “Fearless” con Chiara Becchimanzi al Teatro Modus di Verona

Una sensuale, emozionante e soprattutto autoironica terapia di gruppo sulle differenze (reali o immaginarie?) tra il mondo femminile e maschile.

Uno spettacolo scritto, diretto ed interpretato da Chiara Becchimanzi, Compagnia Valdrada Teatro (Roma)

Becchimanzi premiata al Roma Fringe Festival 2016

Chiara Becchimanzi prosegue la riflessione iniziata con “Principesse e Sfumature – Lei, Lui & Noialtre”, costruendo un ragionamento esilarante eppure delicato, coinvolgente e dissacrante, che va dalla vulva e i suoi desideri reconditi alla proposta di compiti da svolgere in sala (tutti insieme) e a casa (privatamente), dalle idiosincrasie e i limiti della comunicazione tra donne , dall’amore omosessuale alla maternità, dalla pressione sul maschio alle sue frustrazioni, dagli orgasmi di lei agli orgasmi di lui, da Aristotele a Maria Maddalena al perbenismo anni ’60, dal femminicidio all’aborto, analizzando gli stereotipi di genere uno per uno, in un crescendo interattivo di cui il pubblico è assoluto protagonista, con l’intento di innescare, attraverso la risata e l’emozione, un meccanismo di riflessione sulle contraddizioni del nostro tempo, che sbandiera la parità senza realizzarla.

Riflettere sull’origine di ogni nostro, personalissimo “circolo vizioso degli stereotipi”, può essere un ottimo punto di partenza per scardinarli tutti. Perché di riflettere c’è bisogno, ma se si riflette ridendo si riflette meglio.

Chiara Becchimanzi

Attrice, autrice, regista, stand up comedian e progettista culturale. Premio Comedy Roma Fringe Festival 2016, Coppa Solinas Roma Comic Off 2017, tra le 100 Eccellenze Creative del Lazio 2018, Maschera d’Oro di Vicenza 2017, Premio Giuria Giovani “La giovane scena delle donne 2019”. Recentemente inserita nella squadra di comedians di Comedy Central IT, nei programmi “Stand Up Comedy” e “Comedians solve the World Problems”.

Lo spettacolo Fearless con Chiara Becchimanzi, Compagnia Valdrada, al Teatro Modus Spazio Cultura di Verona

con le musiche dal vivo di Alessio Righi

Valdrada Teatro, ROMA