“I Giovedì di Luglio” a San Bonifacio

Il 9, 16, 23 e 30 luglio il centro cittadino di San Bonifacio si animerà con artisti di strada, musica, attività per bambini, iniziative dei commercianti e il percorso culturale “I Giovedì d’Arte”.

San Bonifacio si prepara a vivere quattro serate estive dedicate all’arte, alla musica, allo spettacolo e alla socialità. Il Comune di San Bonifacio presenta “I Giovedì di Luglio”, l’iniziativa che animerà il centro cittadino nelle serate di giovedì 9, 16, 23 e 30 luglio, dalle 18.00 alle 24.00, con negozi aperti fino alle 23.00, artisti di strada, musica dal vivo, giochi per bambini e attività diffuse lungo le vie del paese.

L’iniziativa coinvolgerà Corso Venezia, Corso Italia e Piazza Costituzione, con l’estensione anche a Vittorio Veneto nelle serate del 23 e 30 luglio. Durante gli appuntamenti saranno previste chiusure al traffico delle aree interessate, così da consentire a cittadini, famiglie e visitatori di vivere il centro in sicurezza e con una proposta ricca e articolata. La prima serata, giovedì 9 luglio, vedrà il centro animarsi con artisti di strada, gonfiabili in Piazza, musica dal vivo con La grande onda e One man band Zampe Music, la Via dell’Arte in Corso Italia e diverse iniziative promosse dalle attività di Corso Venezia, tra cui torneo di briscola, allestimenti a tema, promozioni dedicate e proposte food.

Giovedì 16 luglio torneranno artisti di strada, gonfiabili e musica, con il gruppo Tropicando e un secondo punto musicale nell’area dell’ex parrucchiera Anna. In Corso Italia spazio a pizza, musica e birra, mentre Corso Venezia ospiterà un’area mercatino, menù dedicati e proposte dei locali. In Piazza è prevista anche l’esibizione della School of Art. Il programma proseguirà giovedì 23 luglio, con il coinvolgimento anche di Vittorio Veneto. La serata proporrà musica dal vivo con una cover di Amy Winehouse e il gruppo Befolk!, esposizioni artistiche nelle vie con installazione di pannelli, food truck, menù dedicati, gonfiabili in Piazza e attività creative con tavoli a cura del forno creativo.

La rassegna si concluderà giovedì 30 luglio con un’ultima serata ricca di appuntamenti: musica con Ashbound, Ciosi Latin Band e DJ Luca Veronesi, sfilata di moda in Corso Venezia, area gonfiabili con percorsi e attività sotto il grattacielo in Vittorio Veneto, oltre alle proposte gastronomiche e alle iniziative dei locali e delle attività commerciali.

All’interno della manifestazione ci sarà anche il progetto “I Giovedì d’Arte”, in programma dalle 20.00 alle 24.00, con il concept “Dipingi all’aria aperta e guarda lo spettacolo”. Ogni serata sarà dedicata a una figura artistica o culturale diversa, attraverso spettacoli teatrali, monologhi, dialoghi e performance capaci di portare l’arte fuori dagli spazi tradizionali e dentro la vita del centro cittadino.

Il 9 luglio serata dedicata ad Amedeo Modigliani, attraverso lo show “Dialogo” tratto da “Voglio Bruciare” di Danny Bignotti, incentrato sull’incontro tra Modigliani e Anna Achmatova. La stessa sera, il centro sarà animato dalla Via dell’Arte in Corso Italia, dagli artisti di strada, dai punti musica con La grande onda e One man band Zampe Music, dai gonfiabili in Piazza e da diverse iniziative proposte dalle attività commerciali di Corso Venezia.

Giovedì 16 luglio sarà la volta di Caravaggio, con il monologo tratto da “Il Sole Nero” di Danny Bignotti, dedicato alla figura complessa e intensa di Michelangelo Merisi. La serata proporrà anche musica, artisti di strada, area mercatino lungo Corso Venezia, proposte gastronomiche dedicate, gonfiabili in Piazza ed esibizione della School of Art.

Il terzo appuntamento, giovedì 23 luglio, sarà dedicato a Dante Alighieri con “Oltre il Buio”, show recitato e cantato ispirato al viaggio dantesco tra smarrimento, ricerca e luce. In questa serata il programma si allargherà anche a Vittorio Veneto e comprenderà esposizioni artistiche nelle vie con installazione di pannelli, musica dal vivo, food truck, proposte dei locali, gonfiabili e attività creative.

La rassegna si concluderà giovedì 30 luglio con una serata dedicata a Vincent Van Gogh, attraverso il dialogo tratto da “Il Resto Arriverà” di Danny Bignotti, che richiama il rapporto tra Van Gogh e Gauguin nella Casa gialla di Arles. L’ultima serata proporrà inoltre musica con Ashbound, Ciosi Latin Band e DJ Luca Veronesi, una sfilata di moda in Corso Venezia, attività per bambini nell’area sotto il grattacielo in Vittorio Veneto, percorsi, gonfiabili e iniziative promosse dalle attività del centro.