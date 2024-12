Seconda edizione della rassegna “Evoluzioni” al Teatro Peroni

Il Comune di San Martino Buon Albergo, Assessorato alla Cultura, presenta Evoluzioni 2024/2025, la seconda edizione della stagione teatrale al Teatro Peroni sotto la direzione artistica di Barbara Baldo per Ippogrifo Produzioni. Dopo il successo della prima edizione invernale e una entusiasmante stagione estiva – sempre a cura di Ippogrifo con la prima edizione del festival diffuso SMart che ha visto la partecipazione di alcune importanti imprese locali in qualità di partner e sostenitori – dal 16 novembre andrà in scena un cartellone di spettacoli che esplorano temi profondi e attuali, capaci di toccare le corde dell’animo umano anche attraverso le produzioni più comiche e ironiche.

“È con grande entusiasmo – spiega l’assessore alla Cultura Francesca Besana – che presentiamo la nuova stagione teatrale Evoluzioni 2024-2025, una proposta che vuole andare oltre la semplice fruizione culturale per diventare un’esperienza di riflessione e condivisione. Grazie alla collaborazione con Ippogrifo Produzioni, che si rinnova dopo gli ottimi risultati della stagione scorsa e di questa estate, continuiamo a costruire un’offerta culturale che non solo arricchisce la nostra comunità, ma crea anche un dialogo con le realtà del territorio e coinvolge attivamente il pubblico. Il teatro è un luogo di incontro e scoperta, e con questa nuova edizione vogliamo offrire allo spettatore la possibilità di vivere emozioni autentiche e spunti di crescita personale, con l’obiettivo di coinvolgere e affascinare tutti i cittadini, dalle nuove generazioni fino agli spettatori più esperti.”

“La nuova stagione teatrale del Teatro Peroni – sottolinea il sindaco Giulio Furlani – dimostra che la cultura può avere un ruolo centrale in una comunità dinamica e inclusiva. Evoluzioni 2024-2025 è un progetto che rafforza il legame con i cittadini, invitandoli a partecipare e a sentirsi protagonisti. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato con passione per dar vita a questa stagione e sono convinto che il teatro saprà, anche quest’anno, emozionare e arricchire il nostro paese con spettacoli di alta qualità.”

Prossimi appuntamenti in rassegna:

18 gennaio “Sono solo nella stanza accanto”

Regia Giacomo Ferraù, drammaturgia Tobia Rossi, con Edoardo Barbone e Eugenio Fea.

Due giovanissimi gamers, in contatto solo virtualmente, si trovano a fronteggiare l’assenza di un amico, che sospettano essere scomparso in un tragico suicidio. I dialoghi incisivi di Tobia Rossi, diretti da Giacomo Ferraù, esplorano le dinamiche della solitudine e della paura legate al mondo online. Con uno sfondo di bullismo e cyberbullismo, il racconto si snoda tra interazioni virtuali e una cruda realtà, mettendo in luce le conseguenze sulle relazioni non solo tra adolescenti.

8 febbraio – “… fino alle stelle!”

Di e con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo, regia Raffaele Latagliata, coordinamento creativo Adriano Evangelisti.

Una commedia musicale che racconta l’ardito sogno di Tonino, un cantastorie siciliano, e Maria, giovane e bellissima ma soprattutto con un talento nascosto. I due intraprendono un viaggio per cercare fama e gloria, sfidando le avversità degli anni ’50 in Sicilia. Con un mix di romanticismo e umorismo, la storia invita a riflettere sul coraggio di perseguire i propri sogni, anche quando sembra impossibile realizzarli.

1 marzo – “Infanzia felice”

Antonella Questa, punta di diamante della stagione 24/25, torna al Peroni con la sua nuova ricerca sulle relazioni umane, affrontando l’educazione nell’infanzia attraverso un’analisi critica della “pedagogia nera” di Rutschky. Con la cifra dell’ironia e della battuta tagliente, attraverso un mondo coloratissimo di personaggi, lo spettacolo si interroga sulle conseguenze dell’evoluzione delle pratiche educative, esplorando il passaggio da metodi severi a un’educazione più aperta, e invitando il pubblico a riflettere sulle attuali dinamiche familiari e scolastiche.

5 aprile – “Super Ginger!”

Di e con Anna de Franceschi.

Finale d’eccezione con Stivalaccio Teatro. Una clownessa che vive tra scena e vita privata, Super Ginger è un’affermata performer che racconta le sue peripezie con esplosiva vitalità. Lo spettacolo punk-clown si distacca dai cliché infantili, portando il pubblico in un viaggio emotivo che abbraccia solitudine e attese. Con un linguaggio fresco e diretto, Super Ginger esplora temi universali, coinvolgendo tutti con il suo spregiudicato approccio artistico.

“La rosa dei sette titoli in abbonamento – spiega Barbara Baldo direttrice artistica di Ippogrifo Produzioni – si completa con uno spettacolo in programma per il prossimo 22 marzo che sarà selezionato dagli abbonati di Evoluzioni 24/25.

Mercoledì 27 novembre alle 20.30 gli abbonati di Evoluzioni saranno invitati presso la Biblioteca Don Milani ad assistere alla presentazione di una rosa di titoli selezionati, materiali di presentazione e schede tecnico artistiche.

Al termine della presentazione, gli abbonati potranno esprimere il proprio voto e, a maggioranza, verrà scelto lo spettacolo del prossimo 22 marzo. Si tratta di un ulteriore passo nella direzione dell’ascolto e della condivisione, in quel processo di public engagement and advocacy che è alla base della linea editoriale di Ippogrifo Produzioni.”

Anche per questa edizione gli spettatori di Evoluzioni potranno eleggere il Migliore Spettacolo della stagione 24/25. La prima edizione è stata vinta da Matthias Martelli con Il primo miracolo di Gesù Bambino.

Oltre alle sette date in cartellone, per le quali sarà come sempre possibile sottoscrivere anche l’abbonamento, il 22 febbraio è stata programmata una data fuori abbonamento dedicata con particolare attenzione al pubblico delle famiglie. Ospite di questo evento speciale Paolo Piludu con lo spettacolo Mr. Ping Pong, una straordinaria messa in scena nel codice della clownerie che vede protagonista uno strampalatissimo campione di ping pong appunto. Grandi numeri di giocoleria e raffiche di gag che faranno sicuramente divertire i grandi quanto i piccini. Per questa unica data info e prenotazioni direttamente tramite Ippogrifo Produzioni.

Prevendite e abbonamenti presso la Biblioteca don Lorenzo Milani, piazza del Popolo, 26 – San Martino BA.

BIGLIETTI: Intero € 12 Ridotto* € 10 Speciale under 24 € 3

ABBONAMENTO 7 spettacoli Intero € 70 Ridotto* € 60

*RIDOTTO STAGIONE E ABBONAMENTO:

over 65 e tesserati: Biblioteca, Cineforum Teatro Peroni, Ippogrifo Produzioni

RINNOVO ABBONAMENTI

Lunedì 28 ottobre dalle 15 alle 19

Mercoledì 30 ottobre dalle 18 alle 22

NUOVI ABBONAMENTI

Lunedì 4 novembre dalle 15 alle 19

Mercoledì 6 novembre dalle 18 alle 22

BIGLIETTI SINGOLI da lunedì 11 novembre

Nuovi abbonamenti e biglietti singoli anche in prevendita online su www.boxofficelive.it

o presso Box Office Via Pallone 16, Verona



