Il Gran finale del Juliet Summer Fest di Casa Shakespeare si chiude con due appuntamenti speciali ospitati nello scenario unico delle Terme di Giunone, in collaborazione con il Comune di Caldiero.

Il 7 settembre alle ore 21 andrà in scena Romeo and Juliet, nella versione speciale della Walking adattata al contesto suggestivo delle terme. Uno spettacolo che rende omaggio a Matteo Bandello, che proprio in questo luogo ascoltò per la prima volta la storia dei due amanti veronesi, poi trascritta e diffusa in Francia, fino a diventare la fonte d’ispirazione del capolavoro shakespeariano. Una chiusura immersiva e poetica, tra acqua, parola e memoria.

Il 21 settembre, sempre alle ore 21, sarà la volta di Passeggiata con Otello/Jago, realizzato in collaborazione con ON VIEW Experiences & Weddings. Una nuova occasione per vivere il teatro in una cornice naturale di grande fascino.

Entrambi gli spettacoli si svolgeranno in lingua italiana.

Romeo and Juliet

Cast: Solimano Pontarollo, Giulia Lacorte, Riccardo Bodini, Sabrina Modenini

Regia: Solimano Pontarollo

Adattamento: Andrea de Manincor

Passeggiata con Otello/Jago

Cast e Regia: Solimano Pontarollo

Guida: Ornella Naccari

Adattamento: Andrea de Manincor

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria: https://www.eventbrite.it/cc/shakespeare-alle-terme-di-giunone-caldiero-vr-28849

Il Juliet Summer Fest, giunto quest’anno alla XIII edizione, è il festival estivo di Casa Shakespeare: dal 13 luglio al 21 settembre porta il teatro shakespeariano oltre la scena tradizionale, attraversando luoghi simbolo di Verona e trasformandoli in spazi di spettacolo. Il festival è patrocinato dalla Regione Veneto, dalla Provincia di Verona e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Verona.